Græd som pisket: - Jeg flæber ellers aldrig

Mascha Vang havde meget svært ved at holde tårerne tilbage under sin debut i 'Vild med dans'

Det var en grådlabil Mascha Vang, der sammen med dansepartner Thomas Evers Poulsen indtog 'Vild med dans' på TV 2 fredag aften.

Allerede i introvideoen kæmpede den 42-årige blogger og influencer mildest talt med at holde tårerne tilbage, og undervejs i programmet blev det afsløret, at hun havde fået skarp besked i sminken på, at nu måtte tuderiet stoppe.

Til Ekstra Bladet forklarede Mascha Vang efter programmet, at tårerne skyldtes en kombination af nerver og lykke.

- Jeg har været mere nervøs, end jeg havde regnet med, jeg overhovedet ville være. Jeg har villet det her så gerne. Lige siden jeg var barn, har jeg villet lære at danse, og jeg har aldrig gået til dans. Det kunne man sgu ikke, der hvor jeg kom fra, sagde hun og fortsatte:

- Lige siden 'Vild med dans' startede, har jeg villet det. Så jeg tror bare, at det blev så overvældende, og samtidig var jeg bare så spændt og så glad og så nervøs og bange, at jeg simpelthen bare tudede både i går og i dag.

Og Maschas følelsesudbrud er da heller ikke gået hendes partners næse forbi

- Hun var virkelig hævet i ansigtet, da hun kom i morges. Du lignede lidt mig, når jeg har set 'The Notebook', lød det fra Thomas Evers Poulsen med et grin.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen dansede som det sidste par til en delt førsteplads i første program. Foto: Jonas Olufson

- Har du så grædt, siden du fik besked i sminken om at stoppe?

- Nej, det har jeg da ikke turdet! Jeg kommer til at græde ligeså meget i morgen af glæde, sagde Mascha Vang og tilføjede:

- Jeg flæber ellers aldrig sådan. Helt ærligt.

Danser aldrig

Både Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen har da også god grund til at græde glædestårer.

Sammen med Lise Rønne og Silas Holst endte de nemlig i toppen af feltet efter aftenens første danse, hvor de sikrede sig hele 25 point fra dommerne.

Og det er de glade for og stolte af.

- Det er virkelig flot. Når man tænker på det sted, du startede. Der er jo rigtig mange her, der har prøvet en eller anden form for dans, men du danser jo ikke engang, når du er i byen, lød det fra Thomas Evers Poulsen.

Hvordan det går Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen videre i 'Vild med dans', kan du følge fredag på TV 2. Ekstra Bladet er naturligvis på pletten igen og dækker slagets gang live.

