Grædefærdig: - Jeg var meget skuffet

Det gik helt i kage for 23-årige Tilde Wexøe Munkholm, der i lørdagens afsnit måtte vinke farvel til drømmen om en finaleplads i DR-succesen 'Den store bagedyst'.

Først var den nemlig gal med Tildes ungarske kage, dobos tarta, som dommerne kritiserede for manglende finesse, og bagefter serverede den nedslåede tv-deltager en smeltet jordklode-kage, der kom på en sidsteplads i den hemmelige udfordring.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var Tildes flamingo-kage, hvor glacen mislykkedes og smagte 'gummiagtigt', som en af dommerne udtalte.

Alt dette blev enden for butikschefen Tilde, hvis fremtid i programmet ellers så lovende ud oven på sidste uges erobring af mesterbager-forklædet.

- Vi har gjort grin med, at der er en forbandelse over mesterbager-forklædet, fordi hver gang nogen havde vundet det, gik det dårligt for vedkommende i den efterfølgende uge, siger en tydeligt berørt Tilde til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er meget ked af det, og der var mange tårer på spil, da det skete og de efterfølgende dage. Jeg ærgrede mig virkelig over det og tænkte meget over, om jeg kunne have gjort noget anderledes. Jeg var meget skuffet over mig selv, og at jeg ikke kom længere, fordi det havde jeg da håbet på, siger hun.

Tilde valgte at bage en flamingo-kage, som skulle ligne det badedyr, hun altid har med på ferier. Foto: DR

Tilde er klar over, at seerne havde set hende komme længere i programmet, men alt gik bare galt i ugen op til afsnittet, forklarer hun.

- Det var en frustrerende uge op til programmet, for jeg havde kun et par dage til at øve de her kager, inden vi skulle optage, og jeg havde ikke prøvet at bage dem før. Da jeg bagte kagerne derhjemme, fungerede det bare ikke for mig.

- Jeg havde bare heller ikke tid til at lave det om, så jeg var allerede frustreret hjemmefra, fordi jeg ikke var 100 procent tilfreds med det, jeg tog med i teltet. Kagerne spillede ikke helt, det vidste jeg, siger hun videre.

Kagen fejlede på glace og finesse, mente dommerne, der ikke var synderligt imponerede over den. Foto: DR

