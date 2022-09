Grænseoverskridende at være med i TV 2-program

Med sangtekster, der for eksempel handler om at være for kendt til det her sted og om at ville i seng med de fleste, har Martin Brygmann ikke holdt sig tilbage med at fremvise sin humoristiske side.

Derfor kommer der nok en - for seerne - mere ukendt side frem hos multiartisten i søndagens afsnit af musikfortolkningsprogrammet 'Toppen af Poppen'.

Martin Brygmann er den første af de syv kunstnere, der oplever at få flere af sine sange fortolket af de andre medvirkende. Og her er der én optræden, der får tårerne frem hos den 59-årige skuespiller.

Og det kom faktisk bag på hovedpersonen selv.

- Der var jeg virkelig på ukendt grund. Jeg plejer at forholde mig forholdsvist professionelt til mit professionelle liv, men der kunne jeg ikke stille noget op, siger Martin Brygmann.

Han synes da heller ikke, at det var specielt rart at vise den side af sig selv.

- Jeg kæmpede imod i starten. Men så tænkte jeg samtidig, at jeg ikke kunne skjule det, fordi kameraer ser alt. Og så kunne jeg ikke styre det, siger han.

Martin Brygmann har blandt andet bidraget med musik til de populære julekalendere "Jul i Valhal" og "Jesus & Josefine". I begge synger han med på titelsangene samt har rollen som henholdsvis karakteren Loke og Josef. Foto: ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Genert

For Martin Brygmann har det også været grænseoverskridende at være med i programmet.

- Det er bare grænseoverskridende at være i fjernsynet i det hele taget, fordi jeg - som jeg også siger i programmet - er en forholdsvis genert person. Så jeg skal tage mig sammen, siger han.

- Jeg har hele tiden en lille abe på skulderen, der fortæller mig: 'Er du sikker på, at du kan det, Martin?'. Men den er samtidig min bedste samarbejdspartner, fordi jeg skal overbevise den om, at den tager fejl, siger han.

Martin Brygmanns interesse for musik startede i en tidlig alder, og allerede som niårig begyndte han at spille trommer.

Senere sad han bag musikinstrumentet hos navne som Love Shop og musikeren Lars H.U.G.

Foruden Martin Brygmann består holdet i årets udgave af "Toppen af poppen" af Nicklas Sahl, Kira Skov, Maximillian, Iris Gold, Steen Jørgensen og Soleima. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Martin Brygmann har også komponeret et hav af sange og har omkring 400 titler registreret hos musikforeningen Koda, samtidig med at han også er repræsenteret i Højskolesangbogen.

I slutningen af 1990'erne var multiartisten med til at danne satiregrupperne 'Lex & Klatten' og 'Det Brune Punktum'.

De udgav sange som 'Kom lad os gå', 'For kendt' og 'Jeg vil i seng med de fleste', der stadig synges med på den dag i dag.

Ikke satiriske

Men for Martin Brygmann har det været vigtigt, at hans versioner af de andre kunstneres sange i 'Toppen af Poppen' ikke blev satiriske.

- Jeg ville gerne vise de andre, at jeg tager deres musik alvorligt, så derfor havde jeg ikke lyst til at lave satiriske versioner af deres musik, siger han og fortæller videre, at han også gerne ville vise danskerne, at det ikke er alt, han laver, der nødvendigvis skal være satire.

- Jeg vil gerne have, at de ser, at musik betyder rigtig meget for mig - også på en lidt mere seriøs måde, siger Martin Brygmann.

I årets udgave af 'Toppen af Poppen' kan seerne også forvente at høre fortolkninger af sange fra musikerne Nicklas Sahl, Kira Skov, Maximillian, Iris Gold, Steen Jørgensen og Soleima.

Programmet sendes på TV 2 og TV 2 Play om søndagen klokken 20.

