Grænseoverskridende tv-bryllup: - Jeg er en kontrolfreak

I aftenens andet afsnit af 'Gift ved første blik' bliver seerne indviet i Samantha og Daniels bryllup, da parret møder hinanden for første gang.

Under brudetalen lægger Samantha ikke låg på, at hun bevæger sig uden for sin 'comfort zone':

- Dem, der kender mig, ved, at jeg er en kontrolfreak. Jeg kan godt lide at planlægge, forberede og have styr på alle detaljer. Men til mit eget bryllup har jeg ikke bestemt hverken musik, kage eller vin.

- Jeg har ikke engang valgt min egen mand, siger den 29-årige fysioterapeut lettere nervøs.

Krævede tilvænning

Over for Ekstra Bladet fortæller Samantha, at tv-brylluppet både var grænseoverskridende og angstprovokerende.

- Når man som mig er vant til at være 'in charge' og have det forkromede overblik, og du lige pludselig bliver kastet ind i det her koncept, hvor du ikke har kontrol over noget som helst - det er meget anderledes, grænseoverskridende og angstprovokerende.

Der var da også et par småting ved brylluppet, som Samantha ikke var tilfreds med - blandt andet vinen, der skulle have været sødere, påpeger hun.

Samantha er ikke vant til at slippe kontrollen, og det var svært ifm. brylluppet. Foto: Snowman Productions/DR

Har aldrig haft en kæreste

Samantha var dog ikke den eneste, der var nervøs til brylluppet.

Gommen Daniel var i den grad også på dybt vand, da han sagde ja til Samantha.

- Jeg vidste selvfølgelig godt, hvad jeg gik ind til, men jeg blev alligevel nervøs til brylluppet, fordi lige pludselig skete det, og det var virkeligt.

Den 28-årige studerende og landmand har ellers aldrig haft en kæreste, og det er da også grunden til, at han har søgt om hjælp fra programmets eksperter.

- Jeg har ikke selv kunnet finde en partner, så det kunne godt være, at der var nogen, der kunne hjælpe mig med det, siger han til Ekstra Bladet.

Samantha og Daniel var begge nervøse, da de mødte hinanden for første gang. Foto: Snowman Productions/DR

'Gift ved første blik' bliver sendt hver torsdag klokken 20 på DR1.

Konceptet bag det populære program, der kører på syvende sæson, er inspireret af tvangsægteskaber. Og det er oven i købet en dansker, som er idémanden bag DR's seersucces.