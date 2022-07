Grammy-vindere sagsøgt af Netflix

De fik kæmpe succes med deres musikalske fortolkning af Netflix-hittet 'Bridgerton' på TikTok, men nu rammer virkeligheden de to Grammy-vindende komponister Abigail Barlow og Emily Bear.

Ifølge filmmediet Deadline har streaming-giganten Netflix nemlig sagsøgt de to kvinder for at have krænket ophavsretten på serien.

Da Bear og Barlow først begyndte at lægge deres musicalversioner af 'Bridgerton' ud til offentligheden, var Netflix ellers fyr og flamme og roste kreativiteten i et opslag på Twitter.

Siden udgav Bear og Barlow deres sange på albummet 'The Unofficial Bridgerton Musical', der i april blev belønnet med en Grammy i kategorien for bedste musical-album.

Annonce:

Det er dog de to komponisters valg om at ride videre på bølgen og opføre numrene live til udsolgte koncerter, der har fået bægeret til at flyde over for Netflix, der altså nu har sagsøgt dem for et ukendt beløb.

Netflix har fået stor succes med 'Bridgerton', der foreløbigt er udkommet i to sæsoner. Foto: Netflix

Ingen tilladelse

Af retsdokumenter i sagen fremgår det ifølge Deadline, at søgsmålet tager udgangspunkt i, at Emily Bear og Abigail Barlow ikke har indhentet tilladelse fra Netflix til at bruge 'Bridgerton'-varemærket.

'Netflix ejer eksklusivt retten til at skabe 'Bridgerton'-sange, musicals eller noget andet, der er baseret på 'Bridgerton'. Barlow & Bear (komponisternes virksomhed, red.) kan ikke tage den rettighed, som er gjort værdifuld på grund af andres hårde arbejde, uden at spørge om tilladelse. Alligevel er det præcis, hvad de har gjort', står der i retsdokumenterne.

Her hævder Netflix, at de gentagne gange har protesteret imod rækken af koncerter, men at Barlow og Bear angiveligt til koncerten har påstået, at de har fået tilladelse af Netflix til at opføre deres sange.

Abigail Barlow og Emily Bear har ikke kommenteret søgsmålet mod dem.

Annonce:

'Bridgerton' kan ses på Netflix. Ekstra Bladets underholdningsredaktion guider dig her til sommerens bedste streamingoplevelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------