Gramsende stinkdyr slagtet

For nylig kom det frem, at Lola Bunny er blevet voldsomt afseksualiseret i den kommende opfølger til 1996-hittet 'Space Jam'. Men det bliver ikke den eneste ændring, som fans af originalen må sluge.

Det dameglade, men lumre franske stinkdyr Pepé Le Puh har fået kniven, kan filmsitet Deadline nu afsløre.

Alt, alt for sexet

For få dage siden skrev Charles M. Blow i en klumme for New York Times, at tegneseriefiguren Pepé med sine tilnærmelser promoverede en voldtægtskultur, men beslutningen om at slagte stinkdyret skete for længe siden, melder mediet, selvom han var med, da man optog filmen i juni 2019.

Her filmede man nemlig en scene, hvor Pepé spiller en bartender, der lægger an på en kvinde. Uden tilladelse begynder han at kysse hendes arm, som hun tager til sig og skubber ham ind i en stol, hvorefter hun hælder en drink udover ham og langer en lussing afsted, så stolen drejer rundt.

Det er filmens hovedperson, LeBron James, der med sin hånd bringer stolen til standsning. Pepé fortæller, at katten Penelope har søgt om et polititilhold mod ham, og James giver en moralprædiken om, at man ikke kan gramse på andre uden tilladelse.

Scenen med Pepé kommer ikke med i den endelige udgave. I den første 'Space Jam' markerede han sig blandt andet ved at sprede stank på banen, så holdet fik point - og ved at kysse en ældre dame. Foto: Shutterstock

Ærgrer sig

Kvinden, som han kyssede på armen, blev spillet af Greice Santo, der tidligere har fortalt, at hun har været udsat for sexchikane, og via sin talsperson bekræfter hun forløbet, som hun ærgrer sig voldsomt over er blevet klippet ud. Hun mener nemlig, at der er en vigtig lære i, at Pepé bliver sat på plads.

- Det var en stor ting for Greice at være med i filmen. Selvom Pepé er en tegneseriefigur - hvis nogen skulle slå en chikanerende type som ham, så ville Greice ønske, det blev hende. Nu er scenen fjernet, og hun får ikke den mulighed for at influere de yngre generationer, der ser 'Space Jam 2', og lade unge piger og drenge vide, at Pepés opførsel er uacceptabel, siger talspersonen.

Greice Santo er utilfreds med, at scenen er klippet ud af den endelige udgave. Foto: Ritzau Scanpix

Det har ikke været muligt for Deadline at få en kommentar fra Warner Bros., der står bag filmen.

'Space Jam: A New Legacy' får premiere til juli.