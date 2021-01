Gratis streamingtjeneste lanceret i Danmark

Det er nu muligt at tilgå streamingtjenesten Documentary+ i Danmark. Det skriver flatpanels.dk.

Som navnet kraftigt antyder, er der tale om en tjeneste med primært dokumentarfilm, og lige nu kan du se film lavet af blandt andre Spike Jonze, Kathryn Bigelow, Terrence Malick, Brett Morgen, Andrea Nevins, Roger Ross Williams, Zana Briski, Davis Guggenheim og Werner Herzog.

Documentary+ kan tilgås fra via apps til iOS, Android, Apple Tv, Amazon Fire TV, Roku samt på hjemmesiden docplus.com.

Du kan tilgå Documentary+ fra mobiltelefonen, hvor du finder dokumentarer om Michael Jordan, Christian Dior, Evel Knievel, Janis Joplin, Pearl Jam, Cory Booker, Elian Gonzalez og Neil Armstrong. PR-foto

Uden at have testet alt indhold ser det umiddelbart ud til, at det meste indhold er på engelsk, og at det ikke er muligt at tilføje danske undertekster.

Til gengæld kan du på hjemmesiden gå i gang uden at registrere dig.

Documentary+ er skabt i et samarbejde mellem dokumentarfilmstudiet XTR og den amerikanske internetentreprenør Tony Hsieh, som omkom i november 2020 som følge af skader, han pådrog sig under en brand - 46 år gammel.

På Documentary+ finder du blandt andet klassikere som 'The Imposter', 'Born into Brothels', 'Cartel Land', 'My Best Fiend' og 'Life, Animated'. PR-foto

'Med Documentary+ bygger vi ikke kun et hjem til nogle af vor tids bedste dokumentarfilm. Vi giver filmskabere endnu en distributionsmulighed i et marked med øget konkurrence.'

'COVID-pandemien skabte denne store digitale acceleration, og vi bygger Documentary+ for at blive en vigtig fremtidig hjørnesten i industrien,' udtaler medstifter og chef for XTR, Bryn Mooser, i en pressemeddelelse.

Der er endnu ikke meldt noget ud om en fremtidig pris eller indførelse af reklamer. I skrivende stund skal du igennem en 15 sekunder lang egenreklame for at tilgå en dokumentar.

