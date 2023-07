Grove anklager: Nu er vært suspenderet

BBC har valgt at suspendere en unavngiven mandlig vært.

Det bekræfter BBC over for The Sun.

Det sker, efter værten er blevet anklaget for at have betalt en teenager for at sende billeder af seksuel karakter.

Værten har de seneste dage været pillet af skærmen, men nu er han altså officielt blevet suspenderet.

I en udtalelse skriver BBC:

'På BBC tager vi alle anklager meget alvorligt, og vi har robuste interne processer, der skal sikre, at vi håndterer sådanne anklager proaktivt. Dette er nogle komplekse og hurtigtvoksende omstændigheder, og hos BBC arbejder vi så hurtigt som muligt for at få klargjort fakta for at kunne udføre de næste skridt,' lyder det i udtalelsen.

'Det er vigtigt, at sagen bliver håndteret fair og med omtanke,' lyder det videre.

Undersøger 'nye beskyldninger'

I udtalelsen bekræfter BBC også, at de har kendt til sagen siden maj, men at de siden har fået flere nye oplysninger, der nu har ført til, at værten er blevet suspenderet, og at de er i kontakt med politiet.

'Nye beskyldninger er kommet frem torsdag, som har en ny karakter, og i forlængelse af vores egen undersøgelse har vi også været i kontakt med eksterne myndigheder, som vores protokoller foreskriver. Vi kan i den forbindelse bekræfte, at en mandlig ansat er blevet suspenderet'.

Sagen har skabt stor opmærksomhed verden over, siden The Sun først bragte den, og søndag gik den britiske kulturminister ind i sagen og krævede, at den blev undersøgt til bunds.

'Som Public Service-vært er du lønnet af offentlige midler. Derfor anser højtstående embedsmænd det som en hastesag, og derfor skal anklagerne undersøges grundigt og hurtigst muligt', lød det fra ministeriet.

Festede med topchefer

I første omgang blev det offentligt kendt, at værten er anklaget for at betale 'flere tusinde pund' for at sende ham seksuelle billeder, siden teenageren, der nu er fyldt 20, var 17 år gammel.

Selvom BBC havde modtaget klagen fra den forurettedes mor 19. maj, var værten stadig efterfølgende at finde på BBC's sendeflader.

Ligeså var værten også inviteret med og set drikke champagne, spise et tre-retters måltid og feste med flere af BBC's topchefer til en unavngiven prisuddeling, der fandt sted, efter BBC blev gjort opmærksom på værtens opførsel.

