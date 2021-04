Gud havde fortalt det: - Skide værd med prisen

Det var egentlig ret ligegyldigt, at 'Druk' vandt prisen for bedste udenlandske film, for talen var al det, Peter Aalbæk havde håbet på.

- Jeg vidste godt, vi ville vinde, det havde gud fortalt mig for halvandet år siden, fortæller Ålen kort efter, at Vinterberg tog prisen hjem i Hollywood.

Angiveligt havde han ikke bedt, men som præstesøn var forudsigelsen altså kommet til ham.

Han var mere optaget af den tale, der fulgte med, hvor Thomas Vinterberg dedikerede prisen til sin afdøde datter Ida.

- Den tale var helt fantastisk. Skide værd med prisen, lyder det.

Til datteren

I sin tale beskrev Thomas Vinterberg, hvordan filmen havde været enormt personlig for ham at lave.

- To måneder før, vi begyndte indspilningen, og to måneder før, hun døde, var hun i Afrika og hun sendte et brev til mig. Hun havde lige læst manuskriptet og var ellevild. Hun skulle have været med i den. Og hvis nogen tør tro på, at hun er iblandt os i dag, så kan I se hende klappe og juble med os.

- Vi endte med at lave filmen for hende, som hendes monument, så det er et mirakel, der lige er sket, sagde Thomas Vinterberg.

Tog ikke det hele

Allerede før, at Oscaren var uddelt, var Peter Aalbæk i hopla.

- Det er jo helt fantastisk, at denne her film om fire hvide mænd, lavet af to hvide mænd, kan blive nomineret i denne her tid, men det er fordi, det er ægte, fortalte han.

Desværre løb Thomas Vinterberg ikke med Oscaren for bedste instruktør, men det betyder ikke det store.

- Sådan er det i det her klima, lød det fra Peter Aalbæk.