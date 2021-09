Gusser og hækler: - Den er min tissemand

Chris Dion Hansen fortæller Ekstra Bladet om de ting, der hjælper ham til at føle sig som en mand

I den nyeste sæson af 'Paradise Hotel' sprang ud Chris Dion Hansen som transperson.

Chris håber på at vinde 'Paradise Hotel', så kan kan købe sin egen tissemand, men indtil da har han en anden løsning - Gusser og hækler.

Efter Chris har fortalt sin hemmelighed, er han blevet væltet af reaktioner.

Kollega til undsætning

Chris løb ind i problemer, da stramme bukser blev moderne, og tissemanden manglede, for hvor var fyldet så henne?

Der var heldigvis en sød kollega, der kom Chris til undsætning.

- Så hæklede hun en tissemand til mig, så det gav lidt fylde, fortæller Chris med et stort grin.

Men Gusser er mindst lige så vigtig som hækler, for når Chris har held med damerne, så er det Gusser, der er med i seng.

Da Chris bliver spurgt, tøver han med, at kalde Gusser for en dildo.

- Jeg plejer bare at kalde den min tissemand, så føler jeg mig lidt mere mandlig, siger Chris.

Godt på lagnerne

For Chris har det sine fordele, at han tidligere har været kvinde. Ifølge ham selv forstår han nemlig kvinder på en anden måde end andre mænd, og der er især et sted, hvor det har sin fordel.

- Det er jo ekstra smart på lagnerne, hvis man må sige sådan?

