Håndboldherrerne flytter fællessang

Fredag aften støder det danske herrelandshold i håndbold ind i Spanien til VM-semifinalen, som afgør, om vi skal spille om guld eller bronze søndag.

Kampen fløjtes i gang klokken 20.30 på DR - et tidspunkt, hvor der normalt sendes 'Fællessang - hver for sig' med den nye vært Johannes Langkilde og den nye pianist Katrine Muff.

Derfor rykker DR 'Fællessang - hver for sig' til klokken 19.00 i stedet for.

Hos konkurrenterne på TV2 har man også taget konsekvensen af semifinalekampen.

'X Factor' er nemlig i denne uge flyttet fra fredag til lørdag.

I stedet sendes der 'Klipfiskerne'.

Det oplyste TV2 torsdag.

- Vi synes ikke, de faste X Factor-seere skal tvinges til at vælge mellem de danske håndboldhelte og de dygtige deltagere i 'X Factor', sagde Mette Rysø Johansen, der er plan- og publiceringschef på TV2, i en pressemeddelelse.

- Hvis man ikke kan vente til lørdag med at se 'X Factor', vil der allerede være mulighed for at se programmet fra fredag klokken 20.00 på TV2 Play, tilføjede hun.

'Fællessang - hver for sig' sendes altså dermed på DR1 fredag klokken 19.00.

Håndboldherrernes VM-semifinale sendes ligeledes på DR1 fredag klokken 20.30 med optakt fra klokken 20.00.

Ugens 'X Factor' sendes grundet kampen altså på TV2 lørdag klokken 20.00.