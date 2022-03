Hård afsked: Skuespillere dybt berørte

Mandag kunne TV 2 berette, at seer-magneten 'Badehotellet' stopper efter næste og tiende sæson.

Serien har kørt siden 2013 og har været en af de mest populære i dansk tv i nyere tid. Det er dog ikke kun de trofaste seere, som må vinke farvel til serien, men også skuespillerne.

En af dem er 74-årige Birthe Neumann, der i den grad har det svært med at skulle træde ud af rollen som Fru Olga, når den slutter i 2024.

- De her ni sæsoner har været fantastiske. Det er ligesom at miste ens identitet, så det vil være et kæmpe hul, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg bliver meget vemodig ved tanken, fordi det har været ligesom en familie i alle de år, hvor vi er mødtes, og vi kender hinanden på kryds og tværs.

Birthe Neumann er ridder af Dannebrogordenen. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Stort savn

Birthe Neumann er dog ikke alene om at komme til at savne serien, når den ikke længere ruller over skærmen.

Peter Hesse Overgaard, der har været med i alle ni sæsoner, har det ligeledes svært med at skulle lukke 'Badehotellet'-kapitlet.

- Det bliver mærkeligt og vil være et savn, fordi ti år er længe at have sådan en serie inde under huden, så det vil jeg savne, fortæller den 67-årige skuespiller.

- Det er den største tv-serie, jeg har været med i, og den største gennemgående rolle, jeg har haft, så det har betydet rigtig meget for mig. Det har været en rolle, som har været sjov at arbejde med og lægge flere og flere lag på, så det har været en stor fornøjelse, tilføjer han.

Selvom det er trist, kommer det ikke bag på Peter Hesse Overgaard, at det snart er slut.

- Vi startede med at ville lave fem sæsoner, og så blev der pludselig tale om, at der skulle laves fem mere, så jeg har vænnet mig til, at det selvfølgelig slutter en dag. Det er meget godt at vide, fordi så går man og vænner sig til, at det er slut efter endnu en sæson, siger han.

Peter Hesse Overgaard har været med i en række tv-serier, blandt andet i 'Rejseholdet', 'Nikolaj og Julie' og 'Anna Pihl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Yderst taknemmelig

73-årige Sonja Oppenhagen er heller ikke overrasket over, at hun snart ikke længere skal spille Lydia Vetterstrøm i 'Badehotellet', men ikke desto mindre er hun fyldt med taknemmelighed.

- Jeg er glad for Lydia, fordi hun er en skøn, positiv og dejlig person at få lov til at spille, så det har været dejligt, siger hun.

- Alt har en ende. Intet kan vare evigt. Som skuespillere kan vi være taknemmelige for, at vi har fået lov til at være med i serien, og folk har været glade for den. Der kan ikke være andet end taknemmelighed, påpeger skuespillerinden.