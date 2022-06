Hård afvisning på tv: - Det var hårdt at se

- Jeg tænker, at vi mingler lidt.

Det svarede dette års 'Bachelor' Kasper Skak, da Kristine Hansen i første afsnit af TV 2's realityprogram 'Bachelor', spurgte, om han havde tid til at snakke lidt med hende.

- Lige da Kasper afviste mig, fik jeg lidt et stik i hjertet. Det gør altid ondt at blive afvist, siger Kristine Hansen om episoden til Ekstra Bladet.

Og det blev da også bare til cirka fem minutters 'mingling' for Kasper Skak, der derefter tog sig en sludder med en af de andre kvinder.

- Det virkede virkelig som en afvisning. Selvfølgelig skal han mingle, men at han siger 'nej' til mig, for så fem minutter efter at sige 'ja' til Sofie, der blev jeg lidt ked af det, uddyber Kristine Hansen.

Kristine Hansen er en af de 17 kvinder, der kæmper om roser fra Kasper Skak og Philip Geisler i TV 2's 'Bachelor'. Foto Lotte Lemche/TV 2

Det er TV 2's populære realityprogram 'Bachelor', der er tilbage på skærmen. Her kæmper 17 kvinder fra hele landet for rullerende kameraerne om roser fra Kasper Skak og Philip Geisler, der er dette års bachelorer. Førstnævnte var Kristine Hansen primært rejst derned for at få roser af.

- Det er så lang tid siden nu, så det har lagt sig, siger Kristine Hansen, der dog ikke lægger skjul på, at det var hårdt lige at gense det, hun oplevede som en afvisning, på TV.

- Det var hårdt at se, men jeg har fået så mange søde beskeder fra folk, der har sympati med mig. Og det betyder så meget, og det har virkelig varmet og hjulpet, lyder det fra Kristine Hansen.

Det var Kasper Skak, som Kristine Hansen primært var rejst afsted for at få roser af. Om hun ender med at få en rose af Kasper Skak, kan du se torsdag, hvor der er første roseceremoni.

