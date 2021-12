Hård kritik af Dyrby: Han var elendig

Der var ifølge tidligere medarbejder på TV 2 Thorsten Reinholt tale om en 'rædselsfuld' ledelse, da han var ansat på nyhedsafdelingen.

Det uddyber han i et opslag på det sociale medie Facebook.

'Måske er det på tide, at brede sex-skandalen på TV2 lidt længere ud og sætte et større perspektiv på hele miseren. TV 2 Nyhedernes problem handlede i virkeligheden om ledelsesstil - eller snarere om flere ledelsesstilarter. Ingen af dem var kønne, men en var i særklasse rædselsfuld', lyder det.

Ifølge Thorsten Reinholt handler det især om ledelsen under Michael Dyrby, hvor voldsomme udbrud var dagligdag for medarbejderne.

'Som dag-til- dag chef og som karakter var han elendig - af mange grunde. Fra min beskedne plads kunne jeg til daglig se, hvordan de fårede blev skilt fra de bukkede. Der var en folkevandring af menige kolleger ind og ud af Dyrbys kontor. Det var de fårede - dem, som fik de fede opgaver, de fede stillinger, de fede rejser og såmænd også sås privat. De ved selv hvem de er, og hvorfor deres teint var til den brunlige side. For os andre bukke (pardon) handlede det om at begrænse al kontakt mest muligt. Så det gjorde vi'.

Råbte og skreg

Journalisten oplevede i sin tid, hvordan den voldsomme tone resulterede i flere udbrud mod andre kolleger.

'Ikke mindst ved de daglige efterkritikker var tonen mildest talt rå, og til dem, som ikke var inde i varmen, blev der dagligt uddelt håndmadder. Mange såkaldt menige reportere er blevet set grædende på gangene efter at have været igennem Dyrby-møllen', lyder det.

Selv har han en oplevelse med Michael Dyrby, hvor bølgerne også gik ekstra højt.

'I den egenskab har jeg set ham rulle sig ud en del gange - for eksempel hvis han ikke var enig i den måde, jeg prioriterede nyhedsstrømmen. Så kunne han finde på at komme væltende, råbende og skrigende og sparkende til skraldespande ind i studiet, hvor vi arbejdede. En enkelt gang måtte jeg sige til den iltre mand, at han fandeme bare kunne overtage udsendelsen, hvis han var utilfreds'.

Vil have gennemsigtighed

Til Ekstra Bladet fortæller Thorsten Reinholt, at han vælger at stå frem med sin historie nu, fordi han gerne vil sætte fokus på hele kulturen på TV 2.

- Jeg vil gerne have det i et større ledelsesperspektiv.

Derudover tilføjer han, at han mener, det er en pligt for medierne og mediecheferne selv at stille sig frem, når de forventer det samme fra andre.

- Vi forlanger gennemsigtighed, og det har resten af befolkningen også krav på.

Han vil ikke uddybe, hvorfor han ikke sagde fra dengang, han var ansat, og her derudover ingen kommentarer til sit opslag.

Thorsten Reinholts opslag har skabt en lang række reaktioner.

Også den tidligere kendte vejrvært Per Christiansen har kommenteret Thorsten Reinholts opslag.

'Du antyder, at Thorstens fine beskrivelse handler om 'drengebander', der mest herskede omkring årtusindskiftet. Må jeg have lov til at sige, at jeg selv og mange kolleger siden gennem årene på uværdig vis har oplevet, at 'drengebanderne' havde 'lillebrødre' ....', skriver Per Christiansen til opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Per Christiansen, men det har ikke været muligt.

Derudover har vi forsøgt at få en kommentar fra Michael Dyrby til kritikken, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

