Hård kritik af sex-reklamer: - Det er så uprofessionelt

I et forsøg på at tiltrække lyttere har den statsfinansierede radiokanal Radio Loud taget nye midler i brug.

Senest har de nemlig valgt at markedsføre deres podcast 'Bare sex' via en række influencere, der har mange unge følgere.

I en række Instagram-stories, som Ekstra Bladet har set, kan man se, hvordan influencerne, der blandt andre tæller en tidligere 'Paradise Hotel'-deltager, reklamerer for den pågældende podcast til deres mange følgere.

Netop den strategi er faldet flere for brystet.

En af dem er Per Frederiksen, der er psykolog og projektleder hos Red Barnet. Han mener nemlig, at det kan være problematisk, når man reklamerer for seksuelt indhold på sociale medier, som kan ramme børn og meget unge.

- Hos Red Barnet er vi meget optagede af børn i den tidlige ungdom, fordi de unge mennesker i den periode er i gang med at finde ud af, hvem de skal være, og i den periode er de derfor meget letpåvirkelige, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- I den forbindelse kommer influencere på banen, og de har et ansvar for at være bevidste om, at de har et særligt ansvar og en særlig autoritet og især bliver set op til og er rollemodeller i en periode, hvor de unge er meget modtagelige over for nye indtryk.

Ikke for børn

Lytter man til Louds podcast 'Bare sex', står det da også klart, at indholdet ikke umiddelbart er for børn.

I podcasten behandles blandt andet, hvordan man har analsex, hvordan 'man giver god finger', mens der ligeledes bliver delt en lang række seksuelle erfaringer, og noget tyder på, at indholdet i flere tilfælde er nået frem til meget unge børn.

Da influenceren Tine Maria, der er en af dem, der reklamerer for Louds podcast, under en reklame for podcasten på Instagram bliver spurgt til, om der er en aldersgrænse af en pige, der tilkendegiver, at hun er 12 år, svarer influenceren:

'Der er ikke nogen aldersgrænse' efterfulgt af en hjerte-emoji.

Her ses eksempler fra kommentarsporet. Foto: Instagram

Foto: Instagram

Også en pige, der angiveligt er ni år, har tidligere givet sig til kende i kommentarsporet.

Ifølge Per Frederiksen kan indholdet af podcasten være problematisk, når det potentielt kan nå ud til en meget ung målgruppe, og det samtidig ikke deklareres, at indholdet ikke er for børn.

- Sex skal man kunne tale åbent og frit om for dem, det vedrører. Hvis man er under den seksuelle lavalder, så vedrører det ikke en, hvordan man har analsex, eller hvordan man får en sprøjteorgasme, siger Per Frederiksen og fortsætter:

- I det her tilfælde skal man virkelig være påpasselig, fordi unge mennesker er meget modtagelige for at adoptere det, deres idoler gør, og det skal man være opmærksom på over for sex på samme måde som med rygning og alkohol.

Kan have konsekvenser - Hvilke konsekvenser kan sådan en reklame have, hvis man eksempelvis reklamerer for hardcore sex til en ung målgruppe? - Hvis man deler sex og taler pænt om eksperimenterende sex, vil der være den samme effekt, som der eksempelvis er ved alkohol og rygning. Man spejler sig i de her personer og vil måske optage nogle af deres handlingsmønstre, lyder det fra Per Frederiksen. - Og det er ikke fordi, man ikke skal kunne tale om sex. Vi har sex på skoleskemaet fra en tidlig alder, men det er vigtigt, at det er alderssvarende, og man skal tage en aktiv vurdering af, om det er for tidligt. For hvis det kommer på det forkerte tidspunkt, kommer det også forkert ind, og det er der ingen, der får noget godt ud af. - Hvilket ansvar har dem, der reklamerer for de her ting, og hvad skal de være sig selv bevidste om? - Det er vigtigt, når man deler indhold, at man gør sig bevidst om, hvem det er relevant for, for de her influencere har ofte et bredt spænd i aldersgruppen, så det er vigtigt, at man angiver, hvem det er til eller overvejer, om det egentlig er noget, man skal reklamere for på sin platform, eller om man skal lade det være op til andre, siger psykologen fra Red Barnet og fortsætter: - Hvis man ved, at man har mange yngre følgere, er det ikke tilstrækkeligt bare at angive, at det ikke er til den målgruppe, for man skal være sit ansvar bevidst. Har man et stort antal unge følgere, skal man måske overveje, om det er noget, man skal dele, og så er det klart, at der også ligger et ansvar hos dem, der vælger at reklamere igennem influencerne i forhold til at sikre sig, at reklamerne ikke rammer en målgruppe, der er for ung. Vis mere Vis mindre

Emil Bjelke har klaget til Forbrugerombudsmanden. Foto: Privat

- Det er for grænseoverskridende Har anmeldt

Hos 18-årige Emil Bjelke, der til dagligt er studerende, er reklamen for 'Bare sex' heller ikke faldet i god jord. Han har som konsekvens valgt at klage til Forbrugerombudsmanden i forbindelse med reklamen. - Jeg faldt over reklamen, og jeg syntes straks, at den var meget problematisk, fordi man kan se i kommentarsporet, at der er piger helt ned til ni år, der følger med og skriver, at de er fans af de her influencere, siger Emil Bjelke til Ekstra Bladet og fortsætter: - Jeg tænker jo ikke umiddelbart, at det her er en podcast, der egner sig til børn under 12 år, siger han videre. Og netop de unge følgere, der følger med hos de influencere, som Radio Loud bruger i deres markedsføring, er faldet Emil Bjelke i øjnene. Han henviser til, at der muligvis kan være tale om brud på markedsføringsloven §3 stk.2, hvor det håndhæves, at der skal være 'særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans'. - Jeg synes, det er fint, at man målretter indhold til børn om grænser, og at de lærer om sex på en nuanceret måde, men det her er simpelthen for grænseoverskridende, og jeg kan ikke se, hvordan det her kan være indhold, der egner sig til børn, der er 12 år eller yngre, lyder det fra Emil Bjelke, der fortsætter: - Jeg synes, det er meget uprofessionelt, at et statsstøttet medie agerer på den her måde. De får adskillige kroner fra staten, og så er det det her niveau, vi opererer med. Burde have lavet aldersgrænse

- Hvad burde de efter din overbevisning have gjort anderledes? - De burde som minimum have sat en aldersgrænse, og de skulle have gjort flere ting for at sikre, at det her indhold ikke bliver markedsført til så unge børn, som det tydeligvis bliver, siger han og fortsætter: - For jeg synes ikke, det er i orden, at de rådgiver børn på 12 år til, hvordan man har analsex, eller hvad ved jeg. Det er ikke i orden, og jeg håber virkelig, at det her vil give dem stof til eftertanke i forhold til, hvordan de markedsfører deres produkter i fremtiden. For det her virker for mig meget upassende og grænseoverskridende, og derfor har jeg meldt det til Forbrugerombudsmanden. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Mark Pedersen, der er podcastredaktør hos Radio Loud.

Han kan ikke nikke genkendende til kritikken, der bliver rettet imod deres reklame for podcasten.

Radio Loud: Kan ikke genkende kritikken Rasmus Mark Pedersen understreger over for Ekstra Bladet, at reklamen er målrettet unge over den seksuelle lavalder. - Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at vi ikke reklamerer til folk under den seksuelle lavalder. Reklamen er målrettet 18-24-årige, og vi har gjort rigtigt meget ud af at udvælge influencere med en voksen målgruppe, siger han og fortsætter: - Jeg er lige så frustreret som Red Barnet over, at der er nogle børn, som har nogle profiler, hvor de ikke taler sandt om deres alder. Men det er jo så en kritik, der skal rettes mod Instagram. - Men på Instagram er aldersgrænsen jo 13 år, og mange af de her, som I reklamerer igennem, har jo mange følgere, som er meget unge og også under den seksuelle lavalder. I risikerer jo netop, at det her indhold også rammer dem? - Jeg er helt med på, at vi har et stort ansvar som public service-udbyder, når vi vælger, at det er vigtigt at tale med unge om sex. Det gør vi også alt, hvad vi kan for at leve op til, siger han og fortsætter: - Vi har jo specifikt valgt de her influencere, fordi statistikkerne viser, at de primært har voksne følgere. Vores influencerbureau har været i dialog med Forbrugerombudsmanden, som fortæller, at vi har gjort det rigtigt i forhold til at sikre os, at influencerne rammer de rigtige. Rasmus Mark Pedersen mener, at reklamen samtidig er af en meget sober karakter. - Jeg synes også, at det er vigtigt at rette fokus på, hvad den her reklame indeholder. Det er nogle influencere, som fra et enormt sårbart sted taler om, hvor vigtigt det er at tale om sex og seksualitet. De fortæller om kropspositivisme, og hvordan det er vigtigt dialogen med partneren er. Det, kan jeg ikke se, er problematisk indhold for de 18 til 24-årige, som reklamen er rettet imod, siger han og fortsætter: - Hele præmissen for podcasten er, at det er en 18-årig og en 20-årig, der gerne vil gøre det naturligt at tale om sex. Og derfor får de alle de råd og historier, som de ville ønske, de selv havde fået på et tidligere tidspunkt. - Men der er jo også noget af det her indhold, der er mere hardcore og eksempelvis handler om analsex. Har I ikke et ansvar for at sikre, at det ikke når ud til børn og unge? - Jeg synes, at tonen i programmet er så favnende og inkluderende. Og ja, så er der et afsnit ud af 60, der handler om analsex, men måden de taler om det, synes jeg er så fin. Samtidig har det været vigtigt for os at være inkluderende, så også unge, homoseksuelle mænd kan få public service-viden om sex. - Kritikken går også på, at der burde være en klar aldersmarkering? Hvad tænker du om det? - Influencernes videoer er jo rettet mod dem, der er fyldt 18. Jeg ønsker ikke at sætte en alder på, hvornår det er vigtigt at tale om sex. Folkeskoleloven angiver jo, at man skal lære om det fra man går i 7. klasse og derfor er omkring 13 år. Og vi ved, at vores podcast bliver brugt i seksualundervisningen i skolerne. Så der er i hvert fald nogen, der vurderer, at det er okay at tale om sex med teenagere. - Men jeg vil selvfølgelig gerne tale med Red Barnet om, hvorvidt der er en måde, vi kan gøre det endnu bedre. Podcasten er jo allerede aldersmarkeret som 'explicit content', så vi gør, hvad vi kan, for at være så tydelige om, hvad nysgerrige kan forvente at lytte til, siger han videre. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra flere af de influencere, der reklamerer for 'Bare sex', men uden held.