Hård kritik: - De kan stikke det skråt op

Silas Holst og Nukâka Coster-Waldau måtte lægge ører til en del kritiske røster fra seerne under lørdagens 'Vild med dans'-finale, hvor de endte på en tredjeplads.

Nukâka Coster-Waldau var tydeligt nervøs under lørdagens finale, og under hendes showdans med de andre nydansere lavede hun flere fejl. Alligevel kvitterede blandt andre dommer Britt Bendixen med et ti-tal, og det fik flere seere op i det røde felt.

'Hvordan kan man få ti, når man laver fejl. Britt favoriserer helt vildt,' lød det fra en i Ekstra Bladets liveblog.

'Det kan ikke være rigtigt, at de får 10, når hun laver sådan en ups'er,' skrev en anden.

Silas Holst er tidligere blevet dømt ude og kritiseret. Hør ham forholde sig til det tidligere på sæsonen her

Merete og Thomas vinder 'Vild med dans'

For meget gymnastik

Også parrets freestyle, som blandt andet involverede en lang række spring, Silas Holst, der hang fra loftet, og at han undervejs var iklædt skørt, skabte meget delte meninger hjemme i stuerne.

'Typisk Silas, men denne gang har det sgu da ikke noget med dans at gøre,' skrev en, mens en anden fortsatte:

'Det ligner mere redskabsgymnastik end dans,' skrev en anden.

Kritikken tager parret dog med ophøjet ro, da Ekstra Bladet taler med dem over telefonen efter lørdagens afgørelse.

- Det er mærkeligt

- Det må de synes, som de vil. Det er et underholdningsprogram, og det handler i bund og grund mest om, om vi er glade for, hvad vi laver. At vi så får ti-taller er da dejligt, og jeg er glad for mine point, siger Nukâka og fortsætter:

- Men for mig handlede det om at nyde de sidste minutter med Silas. Jeg dansede for at sætte et punktum på de her 12 smukke uger.

Her ses Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst under deres freestyle. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nukâka Coster-Waldau fortæller samtidig, at hun rigtig nok lavede fejl, men at hun var glad for, at dommerne kunne se igennem fingrene med det.

- Til generalprøven var jeg perfekt i det. Nogle gange laver man fejl, og sådan er det bare, og normalt er vi gode til at skjule de her fejl, men det er klart, at det er svært, når man danser med syv andre samtidig, som er i sync.

Seerne undrer sig: 'Det går bare galt'

- Og jeg har syntes, det har været rigtig svært og krævende at lære tre danse, tilføjer hun.

- Der var også en del kritik af jeres freestyle. Hvad tænker I om det?

- De kan stikke det skråt op. I freestyle må man gøre, lige hvad man vil, siger Silas Holst, mens Nukâka Coster-Waldau stemmer i.

Flere mente, at parrets freestyle mindede mere om gymnastik end dans. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg skal straffes, fordi mit ben kan komme højt op, og så bliver det pludselig gymnastik, siger Nukâka Coster-Waldau og fortsætter:

- Vi er bare stolte og glade og lettede over, at vi gennemførte det med troen og hjertet i behold, og så må folk mene, hvad de vil, lød det videre.

Under lørdagens finale endte Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen som vindere, mens Albert Rosin Harson og Jenna Bagge løb med andenpladsen.