Hård kritik: - Det er noget sludder

I fredagens 'X Factor' gav Dan Laursen den hele armen i sin version af Lewis Capaldis 'Before You Go', som hans dommer og mentor, Martin Jensen, havde valgt.

Det vakte dog ikke begejstring hos Thomas Blachman, der efter Dans optræden kaldte sangen for 'pensionist-agtig'.

Over for Ekstra Bladet uddyber Blachman efter showet sin kritik.

- Med fare for at miste alle de pensionister, der sidder og ser med, så er det er jo super sentimentalt. Det er jo Melodi Grand Prix-agtigt. Det er vildt nok, at en ung mand (Martin Jensen, red.) vælger sådan noget musik. Men det er alligevel fedt, at vi er så forskellige, siger han.

Kæmpe sludder

Blachmans kritik ryster dog ikke den 36-årige it-konsulent, der var meget tilfreds med sin egen indsats.

- Hvis det er hans opfattelse, at det er pensionist-agtigt, så har jeg respekt for det. Jeg prøvede at lægge meget følelse i den, men at han har den holdning, det smiler jeg bare lidt ad, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen kort efter showet.

Benhårdt 'X Factor': Har taget konsekvensen

Heller ikke Martin Jensen giver meget for Blachmans stikpille.

- Jeg forstår ikke, hvorfor han nævner det. Jeg kan jo passende tale direkte til Blachman, hvis det er det med pensionister. Det er noget kæmpe sludder, siger han med et grin og fortsætter:

- Han vil bare finde noget på Dan. For Blachman ved jo godt, at Dan er en af de bedste sangere i ’X Factor’ i år. Det ved han godt.

I kulissen var der smil og venskabelighed hos de to dommere. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Dan Laursen selv ser da heller ikke noget problem i at fortsætte ad det følsomme spor, han har lagt for sig selv gennem de seneste programmer.

Pinligt ringe: Det er jo talentløst

- Jeg ynder at bruge begrebet passioneret nu. Det var jeg også i dag, men jeg er nok blevet en lille smule bedre til at holde lidt igen på følelserne. Jeg er blevet lidt mere bevidst om at lade folk nyde godt af musikken frem for at afbryde, siger han med et grin.

Næste fredag kan du på TV2 og TV2 Play se Dan Laursen og de andre deltagere i 'X Factor' synge et nummer, som er udgivet i 2020.

De mange musikere, der har siddet bag dommerbordet i 'X Factor', har ikke helt ubetydelige formuer at gøre godt med. Læs om de rige dommere her (+).