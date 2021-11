Hård kritik: 'Dødssygt' og 'røvkedeligt'

Det var ikke alle seere, der var lige glade for den freestyle, som Pernille Blume og Morten Kjeldgaard leverede fredag aften i 'Vild med dans'-finalen.

I Ekstra Bladets liveblog væltede det nemlig ind med kommentarer fra seere, der ikke mente, at freestylen var en finale værdig.

'Det var røvkedeligt', skrev en.

'Det minder mere om en gymnastikopvisning', skrev en anden, mens en tredje konstaterede, at freestylen var 'dødssyg'.

Pernille Blume havde sin franske forlovede med i studiet til finalen. Foto: Anthon Unger

Da Ekstra Bladet mødte Pernille Blume og Morten Kjeldgaard efter fredagens finale, hvor de endte på en tredjeplads, lagde de da heller ikke skjul på, at de var klar over, at deres freestyle kunne dele vandene.

- Det synes jeg er totalt fair. Helt sikkert, lød det fra Morten Kjeldgaard om kritikken.

Han kunne godt kunne se, at Jimilian og Asta Björks freestyle var langt mere festlig.

- At gå ind og skabe en fest som Jimi og Asta gør, er jo bare fedt. Vi kunne mærke det, når vi sidder og ser det ude i studiet. Vi bliver totalt revet med. Men det er deres take, og vi kommer med et andet take, og det er fedt, at vi alle er forskellige. Det giver noget godt til programmet.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaards freestyle faldt ikke i alles smag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Stolte og glade

Parret lagde da heller ikke skjul på, at de trods kritikken var meget tilfredse med deres freestyle.

- Jeg synes, at da vi gik fra gulvet, var jeg virkelig lettet, fordi det virkelig var gået godt. Jeg har jo prøvet det nogle gange før, og det er jo mega vemodigt samtidig. Det er hårdt, at man ikke skal se hinanden hver dag længere, lød det fra Kjeldgaard, der dog understregede, at han og Blume ikke er færdige med hinanden, når 'Vild med dans' slutter.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Hvad var inspirationen til jeres freestyle?

- Inspirationen var lidt denne her fønix-fugl, der rejser sig fra asken. Det var inspirationen, og så har vi ved systuens hjælp fået lavet vores kostumer, lød det fra Morten Kjeldgaard, der fortsatte:

- Det var min idé, og Pernille var med på den. Så det var jeg glad for.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Også Pernille Blume nød det.

- Det var så fedt. Jeg nød det virkelig. Den (dansen, red.) var sjov og dejlig. Der var en power i den her dans. Det var mere dramatisk, og det var fedt at lave noget andet, end hvad vi ellers har været vant til igennem hele showet. Det var sjovt at prøve kræfter med, sagde hun.

Parret endte på en samlet tredjeplads, til trods for at bookmakerne havde spået dem til at være de helt store favoritter.

