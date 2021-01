Hård kritik fra dommer: - Jeg tog det med et gran salt

Det var hårde ord, Julie-Maja Cloos Toftdal fik med på vejen fra 'X Factor'-dommer Martin Jensen i fredagens 'Five chair challenge'.

- Jeg følte lidt, det blev en karaoke-sang. Jeg føler ikke, man præsenterer sig ordentligt, og det er lidt det, man har chancen for her til 'Five chair', lød det fra Martin Jensen til den håbefulde unge sanger.

Og selvom Martin Jensen langt fra var imponeret, rystede kritikken hende ikke.

- Jeg kan huske, at hverken Thomas eller Martin var særligt begejstrede, men jeg tog det med et gran salt. Jeg vil faktisk sige, at jeg var enig i noget af det, de sagde. Jeg kunne godt have præsteret bedre, men i situationen måtte jeg holde fast i mit sangvalg og min præstation, siger 20-årige Julie-Maja til Ekstra Bladet.

Helt skidt stod det da heller ikke til, for Oh Land, som er dommer for den unge kategori, kaldte hendes stemme for 'honning for sjælen' og var så vild med præstationen, at det blev til en stol og senere en billet videre til bootcampen.

Julie-Maja sang sig videre til en plads på Ohlands bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV2

- Det var fuldstændig vildt. Det var ret uventet for mig at gå videre, for jeg følte mig langt fra sikker i situationen. Men Oh Land blev min redning, siger hun og tilføjer, at hun er meget glad for deres samarbejde:

- Hun er en utrolig empatisk person, og musikalsk er hun vildt sej. Hun har også givet mig noget selvtillid i forhold til, at jeg er på rette kurs rent musikalsk.

Kæmpede med angst

Selvtilliden har da ikke altid været givet for Julie-Maja Cloos Toftdal, der i programmet fortæller, at hun fra sin tidlige barndom kæmpede med angst.

Først da hun i ottende klasse skiftede skole og kom i behandling, vendte hendes udvikling, og det at være ærlig om sin fortid er en stor del af grunden til, at hun i dag er et godt sted.

- Det har ikke været svært for mig at være åben omkring den bagage, jeg har med, for jeg ved, at der er mange unge mennesker, der lider under det - og også mange børn. Lige meget hvor meget jeg prøver, kan jeg ikke se noget skamfuldt i det. Jeg synes, det er vigtigt at tale om, og for mig gjorde det en stor forskel at være ærlig om det, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun tror heller ikke, at angsten bliver en ulempe for hende videre i programmet.

- Man kan vælge at se det som en særlig udfordring eller en særlig fordel. Jeg har jo i mange år af mit liv har været vant til at gøre ting på daglig basis, som skræmte mig, så jeg tror faktisk mest, det er en fordel. Men det er klart, at ens nerver kan være voldsomme, og det tænker jeg også, de andre deltagere oplever, siger hun.

Du kan følge Julie-Maja Cloos Toftdal og de andre deltagere videre i 'X Factor' fredag på TV2 og TV2 Play.

