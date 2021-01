Hård kritik fra dommerne: - Det var på sin plads

Dan fik kritik for sin optræden i lørdagens 'X Factor' på trods af, at dommerne godt kunne lide hans stemme

Stemmen og sangvalget er ikke alt, når dommerne skal vurdere deltagerens optræden i 'X Factor'.

Det fik den 36-årige it-konsulent Dan Laursen at føle efter hans præstation ved lørdagens Five Chair Challenge i det populære underholdningsprogram, hvor han havde valgt at fremføre sin version af gruppen Kodalines nummer 'The One'.

- Det er en sang, der nok definerer det, som jeg er. Lidt en føle-Kurt, der kaster flødekarameller på hele scenen. Men det er der ikke noget galt i, lød det, inden han begyndte at synge.

Undervejs i nummeret fik Dan også lige klemt bemærkningen 'Det er ren karamel' ind mellem to linjer, og det faldt bestemt ikke i dommernes smag.

- Du har jo tydeligvis en flot stemme og synger skide-flot. Problemet er, at du stjæler lidt oplevelsen hos os publikum eller for mig, fordi du fortæller os alt, hvad vi skal føle mellem linjerne. Det er lidt ærgerligt, for jeg sidder lidt tilbage uden plads til at finde mine egne følelser, var Oh Lands reaktion på Dans præstation.

Også Blachman gav ham en reprimande med på vejen.

- Jeg tror, du er lynende skarp og lynende hurtig, og du har øvet dig helt vildt og taget det meget alvorligt, men når der er fire takter, så begynder du at anmelde situationen, og det er selvfølgelig irriterende, sagde han og konkluderede samtidig, at han 'personligt ville slå over på en anden kanal'.

Gav god mening

Over for Ekstra Bladet begrunder Dan Laursen sin lille improvisation med, at han var optaget af den gode stemning.

- Jeg er lidt en hobby-performer, og jeg har taget nogle af de unoder, jeg har tillært mig der, med på scenen. Så det var nok noget af det, der shinede igennem, og så var det fordi, jeg havde en fed følelse og et overskud, mens jeg stod der, siger han.

Dan Laursen blev helt rørt efter sin optræden. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Han kan dog sagtens forstå dommernes kritik.

- Jeg synes, det var på sin plads, da jeg fik efterrationaliseret. Oh Land sagde, at det handlede om, at man selv skal kunne definere sine følelser, når man lytter, og det gav god mening. Det vil jeg helt klart tage med mig videre som en læring, siger han.

Dans egne følelser kom også til udtryk, da han efter sin optræden blev helt rørt over publikums reaktion.

- Jeg fik øjenkontakt med min forlovede og min far bagefter, og det var nok det, der var med til at presse det ud over kanten. Det var bare et sammensurium af følelser og eufori, der ramte mig. Det var de følelser, jeg havde, og det kom inde fra hjertet. Sådan er det, når man elsker musik, siger han.

Trods med-dommernes kritiske røster, valgte Martin Jensen da også at belønne Dans performance med en stol og en plads videre til hans bootcamp.

