Hård start for TV2-satsning

TV2-programmet 'Årgang 0' var en stor succes, men skal man dømme efter seertallene, lader det til, at efterfølgeren 'Årgang 20', som sidste uge havde premiere, lige skal løbe sig varm.

Hver uge offentliggøres seertal på kanalens ti mest sete programmer, og her er 'Årgang 20' ikke at finde.

Det ryster dog ikke redaktør hos TV2 Nikolaj Dauberg, som henviser til, at de endelige seertal først udkommer senere på ugen.

'De foreløbige tal viser, at over en halv million seere så med, da premiereafsnittet på 'Årgang 20' blev sendt i torsdags. De endelige seertal kender vi først senere på ugen, så der er udsigt til, at vi rammer omkring 600.000 seere, og det synes vi er rigtig tilfredsstillende,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Dramatisk fødsel: Det så du ikke på tv

Til sammenligning havde 'X Factor', som blev sendt lørdag, ifølge den foreløbige opgørelse 815.000 seere, mens højdespringeren var Danmarks kvartfinale i håndbold-VM med 1.733.000 seere.

Mange streamer

Nikolaj Daugberg oplyser da også, at programmet har stor succes på streamingtjenesten TV2 Play.

''Årgang 20' klarer sig derudover rigtig godt på TV2 PLAY, hvor programmet i flere dage efter premieren lå i toppen af vores hitliste. På TV2 PLAY ser vi en flot udvikling i tallene, som stiger dagligt, så der er også god opbakning på streaming, hvilket jo er rigtig positivt i disse tider,' skriver han.

I første sæson af 'Årgang 20' følger man fire par, der alle blev forældre i begyndelsen af 2020. Det er børnene Louie, Ayasofia, Asmus og Solvej, som efter planen kan følges hvert år frem til 2038.

I den oprindelige udgave 'Årgang 0' medvirkende blandt andre Stephanie. Hun skrev i efteråret en bog, hvor hun blandt andet langer ud efter TV2, som hun mener burde have grebet ind under optagelserne. Læs artiklen om det her (+).

Derfor trak TV2-par sig i sidste øjeblik

Nu starter det: Her er de nye familier i 'Årgang 20'