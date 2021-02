Hård sviner: Man krummer tæer

Thomas Blachman har fået sit at se til, efter dj'en Martin Jensen er blevet en del af dommertrioen.

I programmerne forud for fredagens første liveshow har man gentagne gange kunnet se Martin Jensen stikke til den garvede 'X Factor'-dommer Thomas Blachman, der har vundet de seneste tre sæsoner.

Men at Blachman stadig kan bide fra sig, gav han bevis for, da Ekstra Bladet interviewede ham forud for det første liveshow. Her indledte han med at rose sin egen gruppe, men hurtigt blev fokus flyttet i retning af den nye hund i gården.

- Man så i bootcampen, hvordan Ida og Neva kommer ind og fuldstændig smadrer det på den musikalske bane og laver noget, så man kan forstå, hvorfor de er sat sammen. Superlækker musik lige pludselig. De laver noget, så jeg bliver rørt, og så er man i gang med det niveau, som man synes, 'X Factor' skal have musikalsk, lød det fra Thomas Blachman, inden sceneskiftet blev en realitet.

- Det er det, der kommer til mig, hvor man i den anden lejr måske lige havde hørt noget af det værste, man nogensinde har hørt i 'X Factor' i forhold til at synge rent. Som ekspert kan man sidde og krumme tæer og tænke: 'Det er sgu ikke for godt for programmet, det der'. Men selvfølgelig har han haft tre måneder til at arbejde med dem, og de har sikkert også gjort alt, hvad de kunne, og de kommer ind og gør det bedre, for jeg tror ikke, de kunne have gjort det værre.

Blachman i chok: - Det er jo sindssygt

- Du og Martin fortsætter med at prikke til hinanden, hva'?

- Nej, men hør her: Nanna (Oh Land, red.) skal vinde det her. Nanna skal vinde, og det under jeg hende. Men det er klart, at hun også må blive sindssygt stresset af det. Martin skal gøre det godt, så det kommer han også til. Jeg venter bare på, at de andre begår fejl, og det kommer også til at ske, siger han, imens man gennem telefonrøret kan mærke smilet over, hvordan han lige fik smidt presset over på konkurrenterne.

Ligeglad med navnene Thomas Blachman går ind til de første liveshows med hovedet højt. Han kan berette om en træningslejr forud for det store klimaks, der er gået helt efter planen. - Vi kører benhårdt. Mine sangere står og synger til en mobiltelefon direkte ud i luften. Er de tørstige, får de et glas vand, og hvis de rammer frokosttid, får de noget at spise. Jeg gør sådan, at den ene afløser den anden. Det vil sige, at jeg hænger ikke ud med dem, eller prøver at komme bag huden og lære dem at kende. For mange af dem kan jeg først deres navne, når de kommer i finalen, siger han køligt og tilføjer: - Vi kører et iskoldt, analytisk stykke arbejde med dem. Blachman fortæller, at det handler om at have det rette fokus, når man arbejder med artisterne i et komprimeret format som 'X Factor'. - Når de får mikrofonen i hånden, lyset og anlægget, så får de en fantastisk oplevelse af, at alt det, vi har arbejdet på, pludselig kommer til sin ret. Vi arbejder udelukkende på at fjerne alt det, folk ikke er så gode til i stedet for at lære dem alt det, de ikke kan i forvejen. Du har ikke tid til mere på tre måneder, konstaterer han. Vis mere Luk

