Hårde beskyldninger efter Netflix-konflikt

Den amerikanske komiker Dave Chappelle har med showet 'The Closer', som fik premiere på Netflix for få uger siden, bragt streaminggiganten ud i et internt stormvejr.

Flere medarbejdere på Netflix har været stærkt utilfredse med tonen i comedy-showet, hvor Chappelle blandt andet retter sine jokes mod transkønnede.

Også beslutningen fra ledelsen om at støtte Chappelle og nægte at tilføje en advarsel til showet, om at det indeholder transfobiske udtalelser, har fået sindene bragt i kog.

Det resulterede onsdag i, at flere ansatte på hovedkontoret i Los Angeles nedlagde arbejdet.

Beskyldninger om løgne

Nu tager Chappelle ifølge TMZ bladet fra munden.

Komikerens talsperson forklarer mediet, at Chappelle gerne går i dialog med de forurettede medarbejdere, men at han aldrig har fået buddet.

Ifølge TMZ har Netflix-medarbejderen Ashlee Marie Preston, der organiserede arbejdsnedlæggelsen onsdag, tidligere forklaret, at man har inviteret Chappelle til et møde for at snakke om sagerne.

Han valgte dog at holde sig væk.

Over for TMZ afviser komikerens talsperson, at han skulle have modtaget en invitation. Talspersonen siger samtidig, at han ikke forstår, hvorfor de ansatte kommer med sådanne beskyldninger.

Ekstra Bladets kulturanmelder Rene Fredensborg anmeldte for nylig 'The Closer', som han fandt både befriende og forløsende morsom. Læs hans anmeldelse her.