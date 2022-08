Hårdt presset på TV 2: - Av for helvede

Det var ikke nemme udfordringer, kendisserne blev stillet over for, og det udløser vrede hos en af deltagerne

Der var hårde ord fra den tidligere professionelle håndboldspiller Lars Rasmussen til holdkammeraterne Theresa Nielsen og Katrine Nim Bruhn i mandagens episode af TV 2's 'Korpset'.

- Man falder jo altid lidt tilbage og tænker sådan 'fuck mand', siger Lars Rasmussen da Ekstra Bladet over telefonen spørger ham til episoden med de to holdkammerater.

I afsnittet, der også markerede premieren på sæson fem af det populære program, bliver de 12 kendisser delt op i hold, hvor de derefter skal finde forskellige bakketoppe ved hjælp af et kort.

Her bliver presset for meget for Lars Rasmussen, der er på hold med den professionelle vægtløfter Katrine Nim Bruhn, den tidligere fodboldspiller Theresa Nielsen og tv-værten Kristian Bech.

Lars Rasmussen ender nemlig med at skælde både Theresa Nielsen og Katrine Nim Bruhn ud på vej til bakketoppene.

I kampens hede får han sagt, at han er kommet til et punkt, hvor han 'slår nogen ihjel lige om lidt'. De andre på holdet prøver dog at berolige ham, og det ender også med, at holdet når i mål på trods af, at Lars Rasmussen har en lyskeskade, som gør, at han bliver endnu mere presset.

12 kendisser prøver kræfter med de hårde udfordringer i 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Venner i dag

Holdet får dog snakket ud, da de når i mål, og den dag i dag er der ikke noget dårligt imellem dem,.

- Vi har alle sammen vidst, vi var presset til ekstremerne, og den dag i dag kan vi også sidde sammen og hygge os, fortæller Lars Rasmussen.

Og det er ikke kun det hold, der kan holde hinanden ud. Alle deltagerne fra programmet skulle nemlig mødes mandag aften for at se programmet sammen, fortæller Lars Rasmussen.

Lars Rasmussen er dog ikke helt tilfreds med den måde han reagerede på i aftenens program.

- Så tænker man lige: 'Av for helvede mand, satans også', men det er jo gamet, siger han.

Det kan dog være, at det er Lars Rasmussens fortid der gjorde, at han reagerede som han gjorde.

- Hvis det havde været sagt i omklædningsrummet på en håndboldbane, havde det jo været normalt, siger den tidligere professionelle håndboldspiller og griner.

De andre deltagere i femte sæson tæller blandt andre tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og tidligere deltager i 'Big Brother' Jill Nielsen. Læs mere om deltagerne her.

'Korpset' kan ses mandag klokken 20 på TV 2 og på TV 2 Play.