Hårdt presset: Sådan er deres venskab i dag

Da Asbjørn stemplede ud af 'Ex on the Beach', begyndte hans flirt at kysse med hans gode ven i stedet. Se Nicklaes blive konfronteret i videoen

Fy for den lede rødbede.

Sådan må Nicklaes Olsen fra 'Ex on the Beach' have tænkt, da Asbjørn Nielsen pludselig stemplede ind i programmet igen. For mens Asbjørn havde været væk, hyggede Nicklaes sig med Asbjørns næsten-kæreste Lærke.

Der blev kysset i den helt store stil.

- Ikke fedt at se

Nicklaes virker da også en smule stram i betrækket, da han gæster Ekstra Bladet sammen med Asbjørn og ser klip fra programmet, hvor vennen Asbjørn udtaler:

- Jeg tror helt sikkert på Lærke, når hun siger, at der ikke er sket mere end et kys med Nicklaes. Men. Jeg ved også, at hvis hun havde villet, at der skulle ske mere, så var det også sket. Det er ikke Nicklaes, der har været en god fyr, siger Asbjørn i programmet, og den kan Nicklaes jo så passende svare på hos Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at det, Asbjørn mener, er, at når man ligger der og er fuld en aften, så fører det ene til det andet. Så ja, lad os være glade for, at Lærke stoppede, og det ikke endte ud i mere end det, siger han tydeligt presset.

Overrasker: - Jeg er tilbage

- Det var Lærke, der smækkede bremsen i. Det var ikke dig?

- Altså, vi havde begge to lidt kvaler, men vi kyssede jo godt nok. Det gjorde vi, og vi... haha... Vi lå bare og kyssede lidt, og jeg vil sige, det førte ikke til mere, og det var godt, det ikke gjorde det.

Asbjørn står dog fast.

- Jeg tror, det var heldigt, at Lærke sagde 'nu siger vi tak for nu', udbryder han.

Asbjørn og Nicklaes var venner før programmet. Om det har ændret sig, efter Nicklaes kyssede med Lærke, som Asbjørn havde en heftig flirt kørende med, kan ses i videoen over artiklen.