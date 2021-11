Hårdt ramt af sygdom

Fredag aften gjorde Katrine Bonde, der tidligere har deltaget i 'Vild med dans' som professionel danser, comeback i danseprogrammet for en stund i forbindelse med finalen.

I den forbindelse fortalte hun til Ekstra Bladet, at hun det seneste år har gået igennem en rigtig hård tid.

Hun har nemlig været ramt af stress.

- Lige nu har jeg det rigtig godt, sagde hun og fortsatte:

- Men jeg har været ramt ... Jeg måtte ned at bide lidt i græsset, og nu er jeg oppe at stå igen. Man lærer meget om sig selv i sådan en omgang, lød det fra Katrine Bonde.

Katrine Bonde var glad for at være tilbage på 'Vild med dans'-scenen. Foto: Anthon Unger

Søgte hjælp

Ifølge Katrine Bonde hjalp det hende at lytte til sin krop og søge hjælp.

- Jeg tror, at jeg har gået med det for længe. Set i bakspejlet skulle jeg have søgt hjælp endnu før og få gjort noget ved det. Men man vil gerne presse sig selv og komme fremad, lød det fra Katrine Bonde.

Sidste år valgte hun at tage en drastisk beslutning og sælge sin danseskole, og det har også hjulpet på hendes helbred, fortæller hun.

- Jeg kunne bare mærke under corona, at nu skulle jeg noget andet. Jeg havde brug for at få mere ro, og jeg havde brug for at komme lidt væk fra alt det arbejde, der er i at drive en danseskole.

- Jeg havde brug for at komme tilbage til passionen for at danse. Så jeg er ude at undervise noget mere og bare danse. Og jeg skal ikke tænke på regninger og bogføringer. Men jeg har elsket at have min danseskole, og det er også en del af mig, så det er også ærgerligt ikke at kunne føre det videre, men nej ... Det er den rette beslutning, og jeg er meget glad for, at jeg tog den.

Katrine Bonde danner par med Noam Halby, der især er kendt som frontfigur i Johnny Deluxe. De to mødte hinanden, da de dansede sammen i 'Vild med dans'. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

I dag har Katrine Bonde lært sig selv at hvile mere i nuet.

- Jeg har brugt et års tid på at mærke efter og gå en masse ture og har fået øje på ting, jeg kan være taknemmelig for, som jeg aldrig har lagt mærke til før.

