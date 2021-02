Hårdt ramt: Brød fuldstændig sammen i kulissen

Under både Five Chair Challenge og bootcamp har den 15-årige 'X Factor'-deltager Solveig ikke lagt skjul på, at hendes nerver har siddet helt uden på tøjet.

Fredag, da hun for første gang indtog 'X Factor'-scenen under de store liveshows, var da heller ingen undtagelse.

Efter sin optræden med 'Here Comes the Sun' af The Beatles fortalte hun nemlig ærligt, at hun havde været enormt nervøs, inden hun skulle på scenen.

Men faktisk var hun så nervøs, at hun på et tidspunkt betvivlede, om hun overhovedet kunne komme igennem hele sangen.

Pinligt ringe: Det er jo talentløst

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi fanger hende over telefonen umiddelbart efter fredagens liveshow.

- Det var virkelig vildt. Min krop kunne slet ikke styre sig, siger hun og fortsætter:

- Det skete under generalprøven. Her havde jeg jo stået og hørt Lucca, Nicoline og en række af de andre deltagere, og jeg var sygt overrasket over, hvor højt niveauet var. Det var så fedt, det de andre lavede, og det gjorde, at jeg gik lidt i krise og blev meget usikker på, om jeg var god nok, siger hun ærligt.

Solveig fik samlet tankerne og kom fint igennem sin optræden trods nerver. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Stortudede

Derfor fik følelserne frit spil.

- Jeg må være ærlig at sige, at jeg begyndte at stortude. Jeg hyperventilerede helt og gik helt i panik, siger Solveig, der dog blev trøstet af en række søde mennesker fra produktionen og de andre deltagere.

- Det hjalp rigtig meget at tale om det, og jeg fik hurtigt ind i mit hoved, at bare fordi det, de andre laver, er fedt, så kan jeg jo også være god. Så jeg fik det bedre og fik lagt makeup, så jeg var klar.

Undrede du dig også? TV2 svarer på kritik

Da Solveig skulle til at indtage scenen, ramte nervøsiteten dog igen.

- I det øjeblik begyndte jeg at hyperventilere lidt igen, men heldigvis stod jeg med koreografen, og jeg fik ro på, siger hun og fortsætter:

- Da jeg kom ud og begyndte at synge, var det som om, det hele var væk, for jeg var virkelig bange for, at nerverne ville ødelægge det hele, og at klappen gik ned, og jeg ikke kunne gennemføre.

Solveig er glad for, at hendes optræden alligevel gik godt. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Tordner over TV2: - Det er dybt usmageligt

Solveig var derfor også meget lettet, da hendes optræden var veloverstået, og hun samtidig kunne gå derfra med ros fra dommerne.

Hvordan det går Solveig videre i konkurrencen, kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

De mange musikere, der har siddet bag dommerbordet i 'X Factor', har ikke helt ubetydelige formuer at gøre godt med. Læs om de rige dommere her (+).