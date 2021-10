Hårdt ramt: Derfor er han ikke med

Under sidste års 'Vild med dans' kunne man fredag efter fredag se Asta Björks kæreste, Jonass Jannec Jensen, på plads i 'Vild med dans'-studiet, hvor han heppede på sin udkårne med sine lungers fulde kraft.

Men i år er han ikke at finde på tilskuerrækkerne, og det er der en særlig og trist årsag til.

Det fortalte Asta Björk til Ekstra Bladet efter fredagens 'Vild med dans', hvor hun og Jimilian blev stemt direkte videre til næste uge.

Jonass Jannec Jensen kæmper nemlig for tiden med psykisk sygdom.

- Han har noget rigtig slemt angst, og det er derfor, han ikke har været her. Jonass kæmper med det meget for tiden, så han kan ikke rigtig komme ind sådan et sted her, hvor der er mange mennesker, lød det fra Asta Björk.

Asta Björk og Jimilian klarede sig direkte videre til syvende program i 'Vild med dans', som løber over skærmen næste fredag. Foto: Jonas Olufson

'Min største fan'

At den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Jonass Jannec Jensen ikke er på toppen psykisk, har han heller ikke selv lagt skjul på, og på de sociale medier har han fortalt ærligt om, at han er i behandling til sine tusindvis af følgere.

Til trods for at han ikke kan være til stede fysisk i 'Vild med dans'-studiet, sørger han dog alligevel for at heppe med, alt hvad han kan, understregede Asta Björk.

- Han ser med hjemmefra. Han er helt crazy og sender mig videoer og alt muligt. Han er min største fan, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Det er selvfølgelig hårdt. Mest hårdt er det selvfølgelig at se, at han har det dårligt. Det er det, der er hårdest. Men det tager den tid, det tager, at komme over sådan noget, og den tid tager vi, sagde Asta Björk, der fortalte, at hun selvfølgelig er der for sin kæreste igennem den svære tid.

- Og så håber jeg, at han bliver klar til at komme med igen på et tidspunkt, afsluttede hun.

