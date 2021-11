Hårdt ramt: - Det er virkelig svært

I øjeblikket træner Pernille Blume intensivt til 'Vild med dans', som fylder stort set alle hendes vågne timer.

Derfor har Blume i øjeblikket ikke tid til at se sin forlovede, den franske svømmer Florent Manaudou, som bor i Paris.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende og Morten Kjeldgaard fredag aften, hvor parret gik direkte videre til semifinalen i danseprogrammet.

- Han er i Frankrig, så det er virkelig svært. Så lige for tiden ser vi ikke hinanden andet end over FaceTime, lød det fra Blume, der ikke lagde skjul på, at det er hårdt ikke at kunne se hinanden så meget.

- Det er ekstremt hårdt. Det er det virkelig. Jeg ville ønske, han var her. Især lige nu til slutspurten, for da er det rart også at kunne læsse af med nogle ting, for jeg er også overvældet, når jeg træner så meget, sagde hun og fortsatte:

- Det er megahårdt og megafedt, men man kunne godt trænge til at dele det med nogen. Det gør jeg jo også, men det er bare noget andet, når man er sammen.

Florent Manaudou var for et par uger siden på besøg i Danmark, og i den forbindelse var han med i 'Vild med dans'-studiet for at støtte op om sin forlovede, Pernille Blume. Foto: Jonathan Damslund

Er altid med

Selvom Florent Manaudou ikke er fysisk til stede, understreger Blume dog, at han ser med hver fredag fra Frankrig.

- Han er altid med og ser med. Det er dejligt, sagde Blume og fortsatte:

- Han har lige skrevet en vildt sød besked. Han skrev: 'Wow. Jeg er så stolt af dig. Du bliver ved med at overraske mig'.

Ifølge Pernille Blume kommer hendes forlovede da også og ser hende i 'Vild med dans'-studiet i Danmark, hvis hun og Morten Kjeldgaard skulle være så heldig at nå hele vejen til finalen.

- Det er et stort pres. Det kan jeg næsten ikke holde ud, lød det fra Morten Kjeldgaard med et grin, inden han fortsatte:

- Det ville være ret sejt, hvis han kunne komme og se dig i en finale. Det er da noget, man godt gider kæmpe for. Det må man sige. Nu skal den bare have lidt ekstra, sagde han videre.

