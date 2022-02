Hårdt ramt: - Det var forfærdeligt

Mario Cantone og resten af castet på 'And Just Like That' måtte undvære Willie Garson, som døde under optagelserne til serien

Det kom som et stort chok for holdet bag 'Sex and the City', at skuespiller Willie Garson var så hårdt ramt af kræft, at han døde 57 år gammel i september sidste år.

Optagelserne til opfølgeren 'And Just Like That' var i fuld gang, da nyheden ramte, og flere af skuespillerne vidste end ikke, at han var syg.

Det sætter skuespiller Mario Cantone nu ord på i et interview med People.

I 'Sex and the City' fylder romancen mellem hans karakter, Anthony Marentino, og Garsons karakter, Stanford Blatch, indtil de til sidst bliver gift med hinanden.

Derfor var det også særligt hårdt for Cantone at få beskeden fra sin kollega om, at han ikke havde lang tid tilbage at leve i.

- Jeg havde ingen anelse, før han fortalte mig det. Jeg troede først, at han lavede sjov. Men så drejede han hovedet, og jeg kunne se hans ansigtsudtryk, og jeg gik over og satte mig ved siden af ham. Vi græd begge to, og det var forfærdeligt, siger han til People om den dag, Garson fortalte ham om sin sygdom.

Skrevet ud

Willie Garsons dødsfald bliver i 'And Just Like That' tacklet ved, at hans karakter flytter til Tokyo for at arbejde og derfor skrives ud. Og selvom det var hårdt at se sin karakters ægtemand gennem 11 år forlade showet, er Mario Cantone tilfreds med løsningen.

- Jeg elsker den scene (hvor Anthony Marentino fortæller Carrie Bradshaw, at Stanford Blatch flytter, red.). Det er virkelig smukt skrevet, siger han og understreger, at han er klar på at følge op med endnu en sæson:

- Det vil vi nok allesammen gerne. Jeg håber, det sker. Vi havde det sjovt med at lave denne sæson.

Se teaseren til 'And Just Like That' her.

Alle ti episoder af 'And Just Like That' kan ses på HBO Max.