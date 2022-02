Fredag aften stod Sofie Linde klar som vært på den store 'X Factor'-scene, da 'X Factor' gik live for første gang i denne sæson.

Men for bare en uge siden så det helt anderledes ud for Sofie Linde.

Her blev hun og familien nemlig ramt af coronavirus, og både hun og manden, tv-værten Joakim Ingversen, var hårdt ramt af sygdommen.

Det fortalte Sofie Linde, da Ekstra Bladet mødte hende i forbindelse med fredagens 'X Factor'

- Jeg var sindssygt syg. Jeg var faktisk så syg, så alt kalender var ... fuck det - jeg skal bare have hverdagen til at køre. Vi var jo i isolation med to meget friske børn. Det var sindssygt, for vi (Sofie Linde og Joakim Ingversen, red.) var begge to syge, lød det fra Linde, der tilføjede:

- Så der var det ren overlevelse.

Sofie Linde nåede heldigvis at blive frisk inden premieren på 'X Factors' liveshows. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alligevel var hun glad for, at coronavirussen ikke ramte hende tættere på 'X Factor'-premieren.

- Når man ser tilbage nu, var det perfekt timing. Bortset fra at jeg lyder lidt hæs, sagde hun med et smil.

