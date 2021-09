Hædres med fornem pris

Filminstruktøren Susanne Bier vil 11. december modtage en ærespris, når European Film Awards uddeles i Berlin.

Prisen hedder 'European Achievement in World Cinema' og gives som en 'anerkendelse af en rig og omfattende international karriere'

Det oplyser European Film Awards på sin hjemmeside.

Filminstruktøren er blandt de få danske instruktører, som har vundet en Oscar.

Hun har blandt andet også instrueret serien 'The Undoing', hvor stjernerne Nicole Kidman og Hugh Grant er at finde på rollelisten.

Og serien, der kan ses på HBO, må siges at have været en stor seersucces. I februar havde flere end 12,3 millioner seere allerede fulgt med i dramaet, som derved opnåede titlen som den mest sete serie på HBO i 2020.

Serien udspiller sig i New York, hvor et dødsfald og en række gruopvækkende afsløringer pludselig ændrer alt for familien Fraser, som ellers lever et tilsyneladende idyllisk liv på Manhattan.

Foruden Nicole Kidman og Hugh Grant har store skuespillere som Donald Sutherland, Édgar Ramirez og danske Sofie Gråbøl bærende biroller.