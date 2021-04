Hædres verden over

Thomas Vinterberg hyldes verden over for sin takketale ved nattens Oscar-show

At dømme efter de mange reaktioner på sociale medier stod Thomas Vinterberg for en af Oscar-showets mest uforglemmelige og rørende takketaler.

Under takketalen mindedes han sin datter, som omkom i en trafikulykke under indspilningen, og det har skabt opmærksomhed verden over.

Flere internationale medier bemærkede Thomas Vinterbergs følelsesladede takketale, herunder CNN, People og Independent, der alle beskriver talen som rørende.

På sociale medier er det også tydeligt, at talen har gjort indtryk på den anden side af skærmen.

'Thomas Vinterberg har nok holdt den mest følelsesladede takketale i aften,' skriver den anerkendte amerikanske filmkritiker Robert Daniels på Twitter.

Den amerikanske fodboldspiller Justin James Watt, der spiller for Arizona Cardinals, har også hyldet Thomas Vinterberg på Twitter.

'Den var smukt og hjerteskærende,' skriver han i sit opslag.

Andre skriver, at de blev dybt berørte af talen.

Med til at ære datters minde

Også Thomas Vinterberg selv var rørt, da han skulle takke for statuetten, som han modtog i kategorien bedste internationale film.

- To måneder før, vi begyndte indspilningen, og to måneder før, hun døde, var hun i Afrika, og hun sendte et brev til mig. Hun havde lige læst manuskriptet og var ellevild. Hun skulle have været med i den. Og hvis nogen tør tro på, at hun er iblandt os i dag, så kan I se hende klappe og juble med os.

- Vi endte med at lave filmen for hende som hendes monument, så det er et mirakel, der lige er sket, sagde Thomas Vinterberg.

Til Ritzau kunne Vinterberg efter showet fortælle, at det betød alt for ham at kunne dedikere den gyldne Oscar-statuette til sin datter, der er en uadskillelig del af filmen.

- Den her hæder og kærlighed, den her film har fået, er på en eller anden måde med til at ære hendes minde, og det betyder meget for mig lige nu, siger filminstruktøren, siger Thomas Vinterberg til Ritzau.

Det er Danmarks første statuette i kategorien siden 2011, hvor Susanne Biers film 'Hævnen' vandt.