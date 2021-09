Hænger vært ud: 'Vi har allerede Naser'

Mads Steffensen: - Kan ikke huske samtalen

Mads Steffensen har desuden været vært på flere tv-programmer, heriblandt 'Alle mod 1'. Foto:Agnete Schlichtkrull/DR

Mads Steffensen afviser kritikken, selvom han ikke kan huske situationen.

'Jeg kan ikke huske samtalen, må jeg indrømme, for det er vel efterhånden 15 år siden, Naser var med. Men hvis jeg skal gætte, så har jeg nok hentydet til, at jeg havde nok politikere med i truppen. Der skal være et godt mix af forskellige brancher'.

'For nogle år siden havde jeg en debat i enten Vejle eller Kolding, mener jeg, hvor Özlem var med, og der var hun så sød at give mig et lift til stationen bagefter. Der snakkede vi ikke om det her, men jeg er helt sikkert ked af, hvis hun har gået med det her i alle de år. Det har selvfølgelig aldrig været min intention at gøre hende ked af det,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Vi har efterfølgende spurgt Mads Steffensen, hvorfor han henviste til netop Naser Khader, når der var mange andre politikere med i programmet.

Vi har ligeledes spurgt ham, hvordan han forholder sig til, at Özlem Cekic skriver, at hun spurgte, om han havde 'nok brune', hvortil han gentog svaret om Naser.

Til det svarer Mads Steffensen følgende:

'Jeg har altid sørget for at have en alsidig trup, hvor mine gæster bringer forskelligt til bordet af livserfaringer. Og den mission er gået ret godt, synes jeg'.

Han afviser ikke, at Özlem Cekic en dag kan blive en del af panelet i hans nye program, 'Mads og A-holdet'.