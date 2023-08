Hæver prisen med 38 procent

Disney+ hæver prisen for eksisterende kunder fra 79 kroner til 109 kroner - svarende til en stigning på 38 procent.

Det oplyser streaming-giganten i en pressemeddelelse.

Det sker samtidig med, at der indføres to billigere abonnementer.

Et Standard-abonnement med reklamer til 49 kroner om måneden samt et Standard-abonnement til 79 kroner om måneden.

Men alle nuværende kunder kan altså se frem til at overgå til det nyoprettede Premium-abonnement til 109 kroner om måneden - medmindre kunderne aktivt selv går ind og fravælger det og i stedet vælger et af de billigere abonnementer.

'Eksisterende kunder vil forblive på deres nuværende abonnement, som vil blive omdøbt til Disney+ Premium, og vil have mulighed for at skifte til Standard eller Standard med reklamer.'

'Eksisterende kunder, der vælger ikke at skifte, vil blive faktureret den nye pris fra deres næste betalingsperiode 6. december eller senere,' skriver Disney+ i pressemeddelelsen.

Medmindre nuværende Disney+-kunder aktivt går ind og ændrer abonnement, kan de se frem til en prisstigning på 38 procent. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Nu falder hammeren

Introduktionen af prisstigningen og de tre nye abonnements-typer kommer samtidig med, at Disney+ vil begynde at slå ned på brugere, der deler adgangskoder.

Det sagde Bob Iger, administrerende direktør for The Walt Disney Company, onsdag, hvor han kaldte det en 'top-prioritet' for underholdningsgiganten.

- Vi har allerede den tekniske kapacitet til at overvåge meget af det, sagde Iger ifølge NBC.

Han ville ikke ud med, hvor mange brugere der har delt adgangskoder.

- Jeg vil ikke give et specifikt tal, men jeg vil gerne sige, det er et væsentligt antal.

Bob Iger har netop annonceret, at Disney-koncernen fra 2024 vil slå hårdt ned på deling af adgangskoder. Foto: Ritzau Scanpix

Kampen mod konto-nassere begynder i 2024, og Disney forventer allerede samme år at se den første effekt af de iværksatte initiativer.

Der vil også blive søsat andre initiativer, som skal gøre Disney+ rentabel. Streaming-tjenesten mistede i seneste kvartal ti millioner brugere, og sidste år blev det meldt ud, at der skulle spares 5,5 milliarder dollars og fyres 7000 medarbejdere.

De tre nye abonnements-typer introduceres i Danmark 1. november.

Ekstra Bladet har torsdag formiddag rakt ud til Disney+ og spurgt, om det ikke ville være mere fair at lade nuværende kunder overgå til et Standard-abonnement til 79 kroner. Artiklen opdateres, når de vender retur.