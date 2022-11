Han bliver den første nogensinde

Streaminggiganten Netflix har store planer.

Når kalenderen inden længe viser 2023, vil tjenesten nemlig ikke længere kun være platform for film og tv-serier. Ifølge det amerikanske medie Deadline barsler Netflix med en helt ny livestreaming-strategi, og forsøgskaninen bliver et ganske velkendt ansigt.

Den første, der skal prøve kræfter med livestreaming på Netflix, bliver nemlig ifølge mediet den verdenskendte komiker Chris Rock, som i 2023 vil være hovedpersonen i et globalt livestreaming-event på platformen.

Fortæller om lussing

Og ikke nok med, at komikerens kommende liveoptræden for hele verdens Netflix-brugere bliver den første af sin slags.

Ifølge Deadline bliver det angiveligt også i den forbindelse, at Chris Rock for første gang vil fortælle uddybende om sin oplevelse af den massivt omtalte lussing, han blev tildelt af skuespiller Will Smith under Oscar-uddelingen i foråret.

Alverdens medier har efterhånden beskrevet den absurde situation, hvor Will Smith indtog scenen og slog Chris Rock i ansigtet, efter at Rock havde lavet sjov med Smiths kone, Jada Pinkett Smith.

Også efterspillet har fået massiv opmærksomhed. Will Smith har offentligt undskyldt sin opførsel, ligesom han er blevet udelukket fra Oscar-akademiet i ti år. Han vandt ellers sin første Oscar-statuette nogensinde ved årets uddeling.

Øjeblikket stjal opmærksomheden fra alle prisvinderne til Oscar-showet. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Chris Rock har ikke adresseret undskyldningen fra Will Smith og har kun udtalt sig om det opsigtsvækkende øjeblik i ganske korte vendinger.

