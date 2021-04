Han fuldender holdet: Hjalmer deltager i 'Toppen af poppen'

Den seneste uge har TV 2 løbende løftet sløret for, hvilke musikere man kan glæde sig til at opleve, når det populære underholdningsprogram 'Toppen af poppen' er tilbage på kanalen til efteråret.

Nu kan Billed-Bladet fortælle, at 25-årige Hjalmer Larsen også deltager.

Dermed kan han slutte sig til holdet, som i forvejen består af Simon Kvamm, Katinka Bjerregaard, Mathilde Falch, Malte Ebert, Alex Vargas og Maria Bramsen.

Der er flere årsager til, at han har valgt at sige ja til programmet, fortæller han.

- For det første er det et program om musik på musikkens præmisser, og det er altid fantastisk. Derudover er det et fantastisk hold af dygtige artister og mennesker, og der er en masse geniale sange at arbejde med, hvilket bare er en ære, siger han og fortsætter:

- Og efter det her vanvids-coronaår virkede det bare som et rigtig godt tidspunkt at prøve noget helt nyt og forhåbentligt komme ud til publikum på en anden måde.

Hjalmer Larsen er søn af Kim Larsen. Han debuterede med sin første plade i 2017. I 2019 lavede han temasangen 'Kongespil' til julekalenderen 'Tinka og Kongespillet'.