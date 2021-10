Han støjer for meget

Morten spiser, drikker og taler alt for højt, mener Mette, der er efter Morten i det nye afsnit af 'Gift ved første blik'. I sidste afsnit var det rengøringen, der var et problem.

Bølgerne går igen højt mellem parret, der ikke kan blive enige om et fælles ståsted i forhold til Mortens lydniveau. Og det skaber splid.

- Jeg synes, Morten har en højere volumen end gennemsnittet, og det påvirker mig, at det ikke falder ham naturligt, at han i visse situationer justerer i sit toneleje, siger Mette til Ekstra Bladet.

- Jeg bor i lejlighed, og han bor i et stort hus, og jeg synes, at det er naturligt, at man tager lidt hensyn, når man bor lidt mindre, og nogen ligger og sover, fortæller hun og henviser til en episode hjemme hos Mette.

Ifølge tv-deltageren lå sønnen og sov inde på sit værelse en weekend, hvor parret var tidligt oppe, og her tog Morten ikke hensyn til sønnen.

Det var Mette mildest talt ikke tilfreds med, forklarer hun og tilføjer, hvor svært det var at være hende.

- Jeg følte mig faktisk som et dårligt menneske, når jeg hele tiden var efter ham, for det havde jeg faktisk ikke lyst til at være.

- Hvis Morten var lige så meget efter mig, som jeg er efter ham, er jeg ikke sikker på, at jeg havde holdt fast og gidet vores forhold i længden. Men alternativet er, at jeg skal bide det i mig, og så springer jeg i luften på et tidspunkt og siger tingene på en uhensigtsmæssig måde, uddyber Mette.

Morten har ikke lyst til at tone sig selv ned. Foto: Snowman Productions/DR

To modpoler mødes

Spørger man Morten, viser det nye afsnit af programmet et afgørende kritisk punkt i parrets forhold. De er hinandens modsætninger, fastslår han.

- Man oplever hvor følelsesladet, det bliver til sidst for mig, fordi det var så vigtigt for hende, at jeg ændrede mig på de punkter, og det var så vigtigt for mig ikke at gøre noget ved det, siger Morten til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Derfor bliver diskussionen meget principiel, fordi Mette synes ikke, at det kan være så svært at tone sig selv ned i forskellige situationer, og jeg må bare sige til hende, at det har jeg taget en beslutning om ikke at gøre.

Det er desuden heller ikke første gang, han får vide, at han er højlydt, fortæller Morten, der dog nægter at lægge bånd på sig selv.

Om Morten og Mettes interesse for hinanden blomstrer, kan man følge de kommende uger, når DR torsdag aften sender 'Gift ved første blik'.

Der er meget, tv-seerne ikke får lov til at se på tv. Bliv klogere på programmet med snyde-ringe, fluer på væggen og ægteskaber på budget her.