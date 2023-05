Han vandt 'Alene i Vildmarken': Ærgerlig over klipningen

Vinderen af sæson syv af 'Alene i vildmarken' havde det så godt i den norske natur, at han ikke var klar til at komme hjem

Spoiler Alarm : Der var for mange bare numser og for lidt overlevelse i syvende sæson af 'Alene i vildmarken', mener Christian Hjort, der her til aften på flow-tv blev kåret til vinder af DR-programmet

Selvom de syv andre deltagere i overlevelsesprogrammet alle havde givet op og forladt vildmarken, var det en blandet følelse for sæsonens vinder, Christian Hjort, da familien overraskede ham og hentede ham hjem fra skoven.

- Jeg havde det utroligt godt, havde masser mad, et superstærkt og varmt shelter og var glad for at leve det liv, jeg levede der, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg trives i naturen. Min psyke får et boost af det.

Det var dog et noget andet fokus, Danmarks Radio havde lagt for dagen. Sidste afsnit af 'Alene i vildmarken' handlede nemlig i høj grad om, hvor meget deltagerne savnede familierne.

Camilla Varming Nielsen er en af de tre finalister. Her ses hun under en svedhytte-ceremoni, hun med egne ord 'har dedikeret til jorden'. Foto: United Productions

Fokus på drama

Særligt et klip af Christian, der græder over et familiefoto, vises adskillige gange.

- Jeg vidste godt, at klippet ville blive brugt, fordi drama er så godt på tv, men min situation er blevet fremstillet som hårdere end det, jeg oplever.

Annonce:

- Jeg har filmet otte timer hver dag, der skal koges ned til én time om ugen. Så er det lang tid at bruge tid på at vise bare rumper i landskabet flere gange. Kan du bruge en bar røv i fjæset hver torsdag aften? Jeg kan ikke sgu ikke bruge det til noget.

- Hvordan man starter et bål og løser problemer i naturen, det kan man bruge til noget, men det var der ikke så meget med af i denne sæson.

I sidste uge fortalte deltageren Sanne Flade Larsen, at også hun følte sig skamklippet og var vred på produktionen.

Christian Hjort bryder sammen og græder, da han tager et foto af sin hustru og to børn frem for første gang på dag 30. Foto: United Productions

Klippet fra

Da Christians skosål gik op under opholdet i vildmarken, blev det en afgørende faktor, der kunne ende med at sende ham hjem.

- Jeg reparerede mine støvler med et søm fra et gammelt træ og noget tråd, jeg fandt på søbredden. Det er jeg super slukøret over, at de ikke viste, siger han om DR-programmet.

Pis og ånder

Deltagernes overlevelse blev i høj grad byttet ud med åndernes magt og det mentale helbred.

Camilla Nielsen, der er en af tre finalister tilbage i finaleafsnittet, har markeret sig i særlig høj grad ved at vise alt frem på skærmen.

Annonce:

Lige fra første afsnit, hvor hun foretager en anal temperaturmåling, mens hun kigger dybt i kameraet, til de adskillige gange, hun tisser i sin kop og drikker indholdet for at smage, om hun er dehydreret, hvilket også undrer den norske læge.

- Åha, det var en af de dårlige, den her. Jeg tror sågar, musen har skidt i min kop i løbet af natten, siger hun om den sidste sjat i vildmarken, før hun giver op og vender hjem.

Flere deltagere har endda bygget ceremonielle svedhytter, bedt til naturen og givet fisk som offergave.

Også kendis-shamanen Jesper Westmarks deltagelse bestod i overvejende grad af, at han lavede en fløjte af skrald og byggede en træ-portal, der endte med at fortælle ham, at han skulle rejse hjem.