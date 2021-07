- Han var lige noget for mig

- Det rørte mig

I stedet for Kirstine bliver Bolette den sidste pige, der fik lov til at komme på date med Jaffer.

- Du har overrasket mig gang på gang, og det har gjort mig mere nysgerrig på dig. Du skal ikke være i tvivl om, at jeg gerne vil lære dig bedre at kende, siger Bolette til Jaffer kort forinden, han vælger at tage hende med på en sidste date.

Og da Jaffer vælger at invitere hende med på date, er det også en Bolette, der kan ånde lettet op.

Foto: Lotta Lemche / TV 2

Da Ekstra Bladet fanger hende over telefon, er hun stadigvæk glad og lykkelig over, at hun fik endnu en chance for at komme på date med Jaffer.

Før daten havde Jaffer skrevet et brev til Bolette med reference til serien 'Friends', som de begge holder af at se, og som de også har set sammen.

- Da Jaffer læste digtet op, var jeg meget overrasket. Det ramte mig meget, da jeg tidligere havde fortalt Jaffer, at jeg selv elskede at rime for sjov. Så det rørte mig, at han havde lyttet til mig og selv kastet sig ud i det for at gøre mig glad.

- Det sluttede af med en sætning om at skulle kysse, og der blev jeg helt ude af den, fordi jeg havde ikke set den komme, men det var helt perfekt.