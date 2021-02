Har du også undret dig? Her er forklaringen

- Jeg håber på ligeså højt niveau i morgen. Ligeså meget energi, lyder det fra 'MasterChef'-dommeren Dak Wichangoen efter onsdagens afsnit, og meddommer Jakob Mielcke skynder sig at svare, inden de sammen forlader rummet:

- Lad os se om det sker. Tak for i dag.

Det ser du ikke på tv: - De er slet ikke så hårde

Scenen er blevet spillet for seerne ugen igennem, hvor 'MasterChef's auditionrunder er løbet over skærmen.

Men som den opmærksomme seer måske har bemærket, dukker dommerkvintetten op dagen efter i præcis det samme tøj, som de havde på dagen forinden, dagen før det og som de har haft på siden sæsonens spæde start.

Der skal enten vaskes meget hurtigt eller sørges for flere eksemplarer af hver beklædningsdel. Foto: TV3

Godt spottet

Det skyldes dog ikke, at kufferten blev glemt derhjemme, oplyser TV3 til Ekstra Bladet.

'Det er godt spottet af både jer og vores seere! Vi holder tre lange auditionsdage, som samlet bliver til de fire første afsnit i sæsonen', lyder det i et skriftligt svar fra programdirektør Kenneth Kristensen, der oplyser, at det gør det nemmere at sikre spændende afsnit til glæde for seerne:

'Rent redaktionelt vil vi gerne sikre, at vi kan lave lige spændende og lige lange afsnit, så vi har valgt at dommerne skal have det samme tøj på ved alle auditions, så vi kan krydsklippe uden at skabe forvirring omkring kronologien'.

Tricket betyder, at man kan krydsklippe mellem de forskellige auditiondage. Foto: TV3