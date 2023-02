Har du opdaget det? Har helt særlig 'X Factor'-regel

Simon Kvamm har givet sig selv et massivt benspænd i dette års udgave af 'X Factor'

Medina, Natasja og Peter Sommer.

Fælles for alle tre artister er, at deres musik er på dansk.

Og hvis man har fulgt nøje med i årets 'X Factor', vil man muligvis have opdaget, at alle Simon Kvamms artister optræder med dansksproget musik.

Det er nemlig et dogme, den garvede musiker har pålagt sig selv og sit team.

- Det er et naturligt udgangspunkt, når man bor i det her land og taler på dansk med hinanden, som vi gør nu, og drømmer på dansk. Og så synes jeg, det er naturligt at synge på dansk, fordi det simpelthen kommunikerer mere direkte.

Han fortæller, at han med sit benspænd håber at åbne seernes øjne og ører for den danske musik, de måske ikke vidste, de stod og manglede.

- Jeg vil gerne give et skub ind på denne her scene til noget dansksproget musik, for der findes sindssygt meget. Både nye sange og juveler fra skattekisten, som kan klare en tur i manegen.

I denne uge sang Simon Kvamms deltager Theodor den danske sang 'Venter på vin' af Balstyrko Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Og hvad hvis formatet ikke tillader dansksproget musik, hvis der er James Bond- eller Abba-tema, som der har været før?

- Uh, ja så er det jo et benspænd inde i dogmet. Endnu bedre! så må vi tænke mere kreativt. jeg ved ikke lige, hvordan man vil løse dén der. Men vi arbejder jo med temaer i forvejen. I aftes var det 00'er-tema, og jeg synes, det kaster nye, kreative veje af sig.

Simon Kvamm kunne på godt dansk gå fra andet liveshow som en glad mand. Han har nemlig som den eneste af de tre dommere alle sine tre deltagere med sig videre i konkurrencen.

Du kan se, hvordan det går Simon Kvamms deltagere på fredag, hvor der atter er 'X Factor' på TV 2 og TV 2 Play.

