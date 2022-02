Har du set det? Hemmelig besked i ny Batman-plakat

En Twitter-bruger har fundet en hemmelig besked i Batman-plakaten for den nye film.

Det skriver The Independent.

'The Batman', som filmen hedder, får premiere i marts og vil blandt andet have Robert Pattinson i hovedrollen som Batman og Paul Dano i rollen som skurken, The Riddler.

Beskeden i plakaten ser umiddelbart ud til at være netop fra The Riddler.

I disse tweets kan man se konturerne af en besked, men det er ikke helt tydeligt, hvad der præcist står.

Men efter Twitter-brugerens kollega finder et ultraviolet lys frem, bliver det pludseligt tydeligt, hvad der står.

Oppe i venstre hjørne, kan man se, at der står 'you are a part of this' (du er en del af det her) og nederst i højre hjørne står der 'find out why' (find ud af hvorfor).

Under budskabet i højre hjørne kan man desuden se forskellige mystiske tegn.

Fans har afkodet, at der står 'du er den bevingede rotte'.

I filmen kan man desuden møde Colin Farrell som Penguin, Zoe Kravitz som Catwoman og Andy Serkis som Alfred.