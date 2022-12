Har du spottet det? Derfor er kæresten med på skærmen

Når det 21. afsnit i årets Tinka-julekalender, 'Tinka og sjælens spejl', ruller over skærmen, har den professionelle danser Jenna Bagge, bidraget til en del af episoden.

Det afslører hendes kendte Albert Rosin Harson, der spiller menneskedrengen Lasse i julekalenderen.

- Der er noget i fortællingen, der hedder 'Grimboldts gåde', hvor der er en klappe-remse til. Dér har Jenna haft en finger med i spillet, fortæller Albert Rosin.

De to har dannet par siden 2020, hvor de mødte hinanden under 'Vild med dans'.

Allerede på det tidspunkt var der lagt i støbeskeen til en ny sæson af Tinka-universet, som havde premiere tilbage i 2017 og strøg over skærmen i en sæson to tilbage i 2019.

Fik en rolle

Under konkurrencen kontaktede produktionen bag 'Tinka' ham, fordi de havde brug for dansere til julekalenderen.

- Og jeg var jo omringet af en masse dansere. Så jeg gik til den første, der var ved siden af mig, nemlig min dansepartner, Jenna, siger han.

Hun tog derfor ud på settet med sin gode veninde og dansekollega Mille Funk, der var med i samme sæson af 'Vild med dans'.

- Og så fik hun en lille rolle i julekalenderen, siger han.

Albert og Jenna, der mødte hinanden i 'Vild med dans', får set lidt ekstra til hinanden i julen, som de for første gang skal fejre sammen. - Vi skal være sammen med min familie juleaften og også være sammen med hendes familie i juledagene, lyder det med et smil fra Albert Rosin Harson. Foto: Mogens Flindt

Det betyder dog ikke, at kæresteparret ligefrem har været kolleger.

- Vi har ikke haft så meget med hinanden at gøre ud over det. Men hun har været med på optagelserne, så det bliver selvfølgelig ekstra specielt at se 'Tinka' i år, siger han.

'Tinka og sjælens spejl' kan ses på TV 2 og TV 2 Play hele december.