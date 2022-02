Har fået nok: - Det hører ingen steder hjemme!

Sofie Linde fik nok flere gange under fredagens 'X Factor'-liveshow

Det gik ikke stille for sig, da der fredag var premiere på liveshows i 'X Factor' på TV 2.

Her måtte værtinde Sofie Linde nemlig flere gange irettesætte de tre dommere, der ifølge værtinden afbrød hinanden for meget og brugte en for hård tone.

Helt nok fik Sofie Linde dog, da Thomas Blachman begyndte at kommentere deltageren Oliver Antonios krop.

- Du må helst ikke træne for meget, for sangere skal helst ikke være for store, lød det fra Blachman henvendt til den voksne solist.

Selvom Blachman kaldte det konstruktiv kritik, gjorde Sofie Linde det hurtigt klart, at den ikke gik på hendes vagt.

- Deltagernes udseende skal du heldigvis ikke blande dig i, lød det fra Linde, der samtidig truede med at skrue ned for Blachmans mikrofon.

Hører ingen steder hjemme

Da Ekstra Bladet mødte Sofie Linde efter fredagens liveshow, fortalte hun mere om, hvorfor hun fik nok i situationen.

- Det hører ingen steder hjemme at kommentere andre menneskers udseende. Det er vi simpelthen videre fra, og så kan det være, at 63'eren (Thomas Blachman, red.) deromme skal have en hjælpende hånd, men vi kommenterer ikke, hvordan andre ser ud, lød det bestemt fra Linde, der fortsatte:

- Det er en privat sag, og det er slet ikke dommerne i 'X Factors' opgave på den måde at opdrage og fortælle, hvad der er en pæn krop, og hvad der ikke er, og Oliver er perfekt, som han er, lød det videre fra Linde.

Sofie Linde var overrasket over, at dommerne gik så meget til stålet i første program. Foto: Tariq Mikkel Khan

De var vilde

Hun fortalte videre, at hun synes, dommerne var startet hårdt ud og til tider havde en meget hård tone i det første liveshow.

- Jeg synes, jeg var på arbejde i dag, men jeg har også været væk i lang tid (på barsel, red.), og det er sådan i det her program, at man kan gøre sig mange tanker, men man aner ikke, hvad der sker. Der er lige et kilo passion i den her biks. Det kommer fra os allesammen, sagde hun og fortsatte:

- Jeg er på deltagernes side, og jeg synes, de var vilde, og jeg synes, de var hårde, i forhold til at det er allerførste gang, at deltagerne står på scenen. De gør selvfølgelig deres ting, men deres kamp koncentrerer jeg mig ikke om, sagde hun og tilføjede:

- Men jeg er nødt til at bryde ind i den, når jeg ikke kan høre, hvad der bliver sagt, og deltagerne ikke kan høre det, men jeg er altid på deltagernes hold, og det var jeg også i aften.

