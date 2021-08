Har fået nok: Kræver kæmpe millionbeløb

Den 51-årige skuespiller Gerard Butler sagsøger producerne fra filmen 'Olympus Has Fallen' fra 2013, som han havde hovedrollen i.

Han påstår, at han har krav på mindst ti millioner dollars, svarende til lige godt 63 millioner danske kroner som kompensation for filmens profit.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Variety.

Ifølge mediet mener Gerard Butlers advokater, at filmens producere i sin tid underdrev, hvor meget filmen ville indtjene for at slippe for at betale skuespilleren i så store beløb, hvilket ifølge søgsmålet var et brud på kontrakten.

Filmen blev lavet på et budget på 70 millioner dollars, men endte med at indtjene langt over det dobbelte og affødte to efterfølgere også med skotske Butler i hovedrollen.

Nyheden kommer efter, at skuespiller Scarlett Johansson har sagsøgt Disney for brud på kontrakt.

Disney valgte at sende filmen 'Black Widow', med Johansson i hovedrollen, ud på diverse streamingtjenester, samtidig med at den kørte i biografen, hvorfor skuespillerinden mener, at hun er gået glip af stort millionbeløb.

Gerard Butler er blandt andet kendt for filmen 'P.S. I Love You' og har senest medvirket i filmen 'Gods of Egypt' fra 2017 sammen med danske Nikolaj Coster-Waldau.