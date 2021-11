Har fået ny kæreste: Derfor er hun hemmelig

Der er ikke ligefrem en høj succesrate i sæsonens 'Landmand søger kærlighed', hvor størstedelen af deltagerne ikke har haft held med at finde den eneste ene.

Hvis du følger med i programmet, vil du vide, at Emil er den eneste ud af i alt fem landmænd, der har været heldig med at finde kærligheden.

I tirsdagens sidste afsnit af datingprogrammet blev det afsløret, at 29-årige Christian, der skulle på romantisk weekend med sin bejler, Lea, slet ikke kom afsted. Det blev de enige om allerede ugen efter, Christian valgte Lea, fordi den unge kvinde ikke kunne se sig selv sammen med Christian.

- Når vi var afklaret om, at det ikke skulle blive til noget, så gad jeg ikke at sidde et sted og se smaskforelsket ud, fortæller landmanden om baggrunden for, hvorfor de ikke var på romantisk weekend.

Har fundet kærligheden

Historien om landmanden ender alligevel lykkeligt til trods for den uventede afslutning på programmet. Christian har nemlig fået en kæreste, som han er rigtig glad for.

- Jeg kendte hende i forvejen, men har ikke været kærester med hende. Efter programmets afslutning kom jeg til at tænke på, at det ville have været så sjovt at dele alle de oplevelser, jeg har haft i programmet med hende, og så skrev jeg til hende. Vi blev hurtigt enige om at ses, siger han.

- Jeg faldt for hendes umiddelbarhed, og hun kan lide de samme ting som mig. Hun er en pige, der er frisk på noget, og en man kan tage noget pis på, lyder det videre fra den glade landmand.

Hans udkårnes identitet forbliver dog skjult for omverden, understreger han, fordi parret gerne vil holde sig væk fra kameraernes søgelys og vil gerne undgå at blive genkendt på gaden, når de går sammen.

Landmanden vil ikke afsløre, hvem kæresten er, da parret gerne vil undgå kameraernes søgelys fremover. Foto: TV 2

Flere af 'Landmænd søger kærlighed'-deltagerne har haft held i kærlighed, siden programmet sluttede. Læs om det her.