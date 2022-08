Har fundet kærligheden: Skjulte tv-deltagelse

Caroline Dan var i foråret en smuttur forbi Caribien, da hun medvirkede i TV 2-programmet 'Bachelor' for at finde kærligheden.

Hun måtte dog rejse hjem uden nogle form for romance. Men hvad Caroline Dan ikke vidste var, at kærligheden ventede hjemme i Danmark.

Hun nåede kun at være i Danmark i en måned, før den store kærlighed stod for døren. En bytur i Århus med de andre kvinder fra 'Bachelor' gjorde udfaldet.

- Jeg havde overhovedet ikke tænkt, at jeg skulle hjem og finde en kæreste, siger Caroline Dan.

Over for Ekstra Bladet fortæller Caroline Dan, at hun mødte kæresten Mikkel Danielsen under en bytur, og da de to begyndte at danne par, vidste Mikkel Danielsen ikke, at Caroline Dan kort tid forinden havde været på et romantisk eventyr.

- Han vidste ikke, at jeg var med i 'Bachelor' før et par dage før, vi blev offentliggjort i medierne, siger Caroline Dan til Ekstra Bladet.

Caroline Dan holdt det skjult for Mikkel i knap og nap to måneder, før han fandt ud af, hun var med i 'Bachelor'. Og uden han vidste det, havde han allerede mødt mange af de andre deltagere.

- Det var mega svært, og meget mærkeligt at holde det skjult. Han blev mega overrasket, men han synes det var sjovt og glædet sig til at følge med, siger Caroline og fortæller, at der ikke har været noget jalousi.

Tager det som det kommer

Det har ikke været svært for Caroline at have en kæreste, mens 'Bachelor' rullede for skærmen, da hun ikke var følelsesmæssigt involveret i hverken Philip eller Kasper. Og da hun rejste hjem fra Caribien var hun klar på at date igen.

- Jeg kom hjem med en følelse af at have lyst til at date igen. Jeg fik nogle værktøjer i forhold til at date. Vi var jo tvunget til at skulle lære en fyr at kende lynhurtigt. Det har jeg kunne bruge herhjemme det med at være på nysgerrig, siger Caroline.

Mikkel Danielsen bor til dagligt i Århus, og Caroline Dan bor i København, men distancen mellem de to er ikke noget problem.

- Lige nu går det meget godt som det gør. Der er ikke nogle plan om at flytte sammen endnu, vi tager det meget som det kommer. Det fungerer meget godt for os, siger Caroline.

