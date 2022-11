Har premiere om lidt: Ny 'Avatar'-film er stadig ikke lavet færdig

Fans af 'Avatar'-universet har ventet i 13 år på opfølgeren til det, der skulle vise sig at blive den mest indbringende film i historien.

'Avatar: The Way of Water' har efter planen premiere i Danmark 15. december. Men Sam Worthington, der spiller hovedrollen i skikkelse af karakteren Jake Sully, fortæller i et interview, at instruktøren, James Cameron, endnu ikke er helt færdig med filmen.

Da Sam Worthington for nylig var gæst i det australske program 'The Project', gav han en kort opdatering på filmen.

- Ironisk nok er Jim (James Cameron, red.) stadig i gang med at arbejder på den... Jeg fik en e-mail, og han er stadig i New Zealand. Han har stadig et par uger eller mere endnu, før han 'låser' filmen og sender den ud, siger han i interviewet og fortsætter med at rose sin instruktør:

- Det lyder skørt, da det er så længe siden, vi filmede, men det er sådan, han fungerer - han er perfektionist.

Der har ikke været meldinger om, at filmens premiere vil blive udskudt.

James Cameron kan ifølge sin hovedrolleindehaver ikke slippe arbejdet med at perfektionere sin kommende 'Avatar'-film. Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

Udskudt flere gang

Den oprindelige 'Avatar'-film fra 2009 er oppe på en samlet indtjening på 2,802 milliarder dollar svarende til knap 17,5 milliarder kroner.

Filmen blev i sin tid lanceret som en højteknologisk bedrift med stort fokus på 3D-teknologi. Den har skuespillerne Sam Worthington og Zoe Saldana i hovedrollerne og er instrueret af James Cameron, som også står bag 'Titanic.

Filmen finder sted i fremtiden, hvor mennesker har koloniseret den beboelige og frodige måne Pandora. Den fokuserer på konflikterne mellem mennesker og en lokal stamme.

Adskillige efterfølgere til 'Avatar' er på tapetet, men er blevet udskudt flere gange. Næste film står som nævnt til premiere den 15. december 2022.

Lige efter 'Avatar' finder man 'Avengers: Endgame' på listen over de mest indbringende film. Og går man et skridt længere ned på listen over film med den højeste indtjening, finder man igen en James Cameron-film - nemlig 'Titanic' fra 1997.

Herefter følger 'Star Wars: Episode VII - The Force Awakens', 'Avengers: Infinity War' og 'Jurassic World'.

