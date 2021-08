Har sagt nej adskillige gange: - Jeg kunne ikke blive ved

Når TV 2-programmet 'Toppen af poppen' 5. september for intet mindre end 11. gang ruller over skærmen, bliver det med Simon Kvamm på holdet af musikere, der skal fortolke hinandens numre.

Og selvom den 46-årige frontfigur i både Hugorm og Nephew glæder sig over, at han denne gang slår sine folder i det folkelige underholdningsprogram, er der bestemt ikke tale om en drøm, der bliver til virkelighed, fortæller han til Ekstra Bladet på pressemødet forud for programmet.

Han har nemlig sagt nej til programmet adskillige gange.

- Jeg kunne ikke blive ved med at sige nej. Jeg er blevet spurgt mange gange, men denne her gang måtte jeg erkende, at jeg havde for meget lyst, siger Simon Kvamm og fortsætter:

- Noget handler helt klart om corona og at være lukket ned og isoleret og ikke se nogle kolleger og ikke have noget musik mellem hænderne. Så denne her gang kunne jeg mærke, at det kriblede for at lave noget musik og hænge ud med nogle, der også gør det.

Foto: Jonas Olufson

Eksperimenterer

Men det er ikke kun coronanedlukningen, der har været medvirkende til, at Simon Kvamm har skiftet mening, fortæller han.

- Jeg havde mit band Hugorm med, og det er også en af årsagerne til, at jeg er med. At programmet var med på at eksperimentere og lave noget nyt og mærkeligt, siger han og tilføjer:

- Det var lige præcis den oplevelse, jeg fik ud af at være med. Jeg havde en voldsomt god oplevelse med at være med, det var meget afslappet og rart, fordi vi fik hængt ud, og jeg fik gjort det musikalske, jeg havde trang til, nemlig at lege og eksperimentere helt til kanten, siger han.

- Noget af det, du har fået ros for med Hugorm, det er, at du har turdet at lave noget, der ikke er folkeligt. Og nu tager du så bandet med over i et meget folkeligt tv-koncept. Hvad har du gjort dig af overvejelser omkring det?

- Det er lige præcis det, der er min store ambition og næsten målet med hele mit virke: at tage noget, som er meget eksperimenterende eller radikalt, og forsøge at komme folk i møde med det.

- Jeg har aldrig haft lyst til at lave noget, der er mærkeligt, for at være mærkelig. Jeg har altid haft lyst til at lave noget, jeg synes er fedt, som måske er mærkeligt i traditionel forstand, men som jeg kan lokke folk med ind i. Og det er årsagen til, at jeg og Hugorm er med i 'Toppen af poppen'.

Foruden Simon Kvamm tæller 11. sæsons deltagere Maria Bramsen, Katinka Bjerregaard, Mathilde Falch, Malte Ebert, Alex Vargas og Hjalmer.

Programmet kan ses på TV 2 og TV 2 Play fra 5. september.

Hør Malte Ebert og Simon Kvamm fortælle mere om deltagelsen i videoen øverst i artiklen.